María Fernanda: ¿cómo fueron sus últimas horas y qué contradicciones rodean su muerte?

Leny Chuquimia / La Paz

En el cementerio de El Pedregal, el cuerpo de María Fernanda reposa en un nicho prestado y apenas sellado. La familia no ha hecho un entierro formal, pues espera que pronto se realice una necropsia que les dé respuestas sobre cómo murió, aquel 6 octubre, en una celda de la Estación Policial Integral (EPI) Chasquipampa.

Contradicciones, tiempos “ciegos”, incumplimiento de protocolos e irregularidades en los exámenes forenses rodean la muerte de la joven madre, que el 13 de octubre hubiera cumplido 23 años. Desde que salió de casa hasta que su madre confirmó su deceso hay 24 horas de dudas.

“Volveré a las 10”

“Esa mañana salí al trabajo sin pensar que esto nos iba a pasar. Ella no tenía pensado ir a ningún lado. Siempre avisaba dónde iba a estar para que no nos preocupemos”, sostiene Nelly Mamani, mamá de María Fernanda.

Por eso la llamada de su otra hija, pasadas las 14:00 del martes 5 de octubre -para decirle que su hermana estaba saliendo de casa (en Pedregal)- la extrañó. “Ha dicho que no va a salir, ¿a dónde ha ido?”, se pregunta hasta hoy.

A esa hora sus vecinos vieron a una muchacha rondando la calle. Sin vacilar se acercaron a preguntarle a quién buscaba. “A la Fernanda estoy esperando”, respondió. Juntas iban a ir a un cumpleaños en el barrio Codavisa, de Chasquipampa.

Casi a las 17:00 doña Nelly salió de su trabajo y se fue a casa. María Fernanda ya no estaba, debía estar a las 22:00. Las horas pasaban y empezó a preocuparse.

La joven se encontró con los tres amigos con los que fue arrestada cuando iba de camino a su casa. Ninguno menciona haber estado con ella en la fiesta.

“Esa noche estaba por Codavisa, a eso de las 20:30. Cerca a las 21:00 Fernanda se acercó en un taxi y me dijo que me suba”, declaró B.M.C., uno de los tres varones arrestados esa noche. “A los otros dos, J.Q.T. y J.G.M, los recogimos más adelante”.

J.G.M. indicó que debía encontrarse con ella en el colegio Bethesda, de Rosales, pero la joven no llegó. “Estaba con un vecino, no recuerdo su nombre. Como (María Fernanda) no estaba, empezamos a caminar y apareció un taxi con ella y otro chico, nos dijeron que subamos. Ella estaba mareada”.

“Era eso de las 21:30. Me estaba recogiendo después de compartir con mi primo en Rosales. Mientras caminaba, se acercó un taxi, adentro estaba mi amigo B.M.C con una señorita (…), dijeron que primero debíamos dejarle a ella en su casa, en Pedregal (…). No sé de dónde venían, no la conocía”, afirmó J.Q.T.

María Fernanda no tenía intenciones de ir a otro lado con el grupo, sólo quería llegar a casa a la hora anunciada: las 22:00.

No pudo, porque en la intersección de la calle 8 del Pedregal y la avenida del Escultor, a dos cuadras de su domicilio, el radiotaxi que los trasladaba fue detenido por dos patrulleros.

Algunos vecinos señalan que María Fernanda se resistió a ser detenida. Gritó y pidió ayuda, indicando que estaba yendo a su casa, pero igual fue llevada hasta la EPI de Chasquipampa.

“Ya eran las 10 y mi hija no llegaba. Empezamos a llamar pero su celular se pasaba al buzón y los mensajes salían como no entregados”, cuenta su madre.

La detención que no debió ser

“Al momento de la intervención verificamos que estaban consumiendo bebidas alcohólicas (…). El conductor era el único que no tenía aliento alcohólico y se evidenció que solo recogió pasajeros (…). Conducimos a las cuatro personas a las oficinas de Conciliación Ciudadana por infringir la Ley 259”, señala el reporte de E.C.L., uno de los policías que realizó la detención.

El artículo 19 de la Ley 259 de Control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas, a la que el efectivo hace referencia, señala: “I. Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas a toda persona, en los siguientes casos: (…) 5. Al interior de vehículos automotores del transporte público y/o privado”. Añade que será la Policía la encargada del control.

Asimismo, el artículo 30 que establece las sanciones indica: “las personas naturales que vulneren las prohibiciones determinadas en el artículo 19 (…) serán sancionadas con una multa de 250 UFV o trabajo comunitario en la forma y plazos señalados por los gobiernos autónomos municipales, en coordinación con la Policía”. No establece arrestos de infractores.

Pese a ello, el efectivo reportó que se realizó una acción directa en las oficinas de Conciliación Ciudadana de la EPI Chasquipampa. “Después, tipo 23:00, volví a mi labor de patrullaje”.

Esa versión fue corroborada por el otro patrullero: W.M.T.

55 minutos “ciegos”

El reporte del sargento mayor J.C.G., conciliador de la EPI Chasquipampa, dice que a las 23:00 del martes, cinco personas fueron remitidas a las oficinas que él dirige: María Fernanda, sus tres amigos y el chofer del taxi. Este último fue liberado porque solo prestaba un servicio.

El resto fue requisado para su ingreso a celdas. Para la revisión de María Fernanda, el efectivo pidió al jefe de seguridad la ayuda de dos policías mujeres: las sargentos M.Q.P. y F.Q.

En su declaración F.Q. señala que junto a la otra uniformada procedieron a realizar el cacheo de María Fernanda, que tenía una “actitud violenta, agresiva y poco colaborativa”. Le pidieron quitarse los cordones de sus zapatillas, los aretes, una media nailon que llevaba en un brazo y dejar su celular y unos insumos de maquillaje. Ninguna cita el cordel de su blusa o canguro.

A las 23:30 fue ingresada a celdas “bruscamente por las dos femeninas”. Sus amigos indicaron que una vez dentro, la joven continuó gritando, golpeando las rejas, pidiendo desesperadamente ayuda y que la saquen de allí porque sus hijos la esperaban.

J.G.M. le pidió que se calme y ella se calló de golpe. Pensó que se había dormido, al igual que sus otros amigos y él mismo. A eso de las 00:25 del miércoles 6 de octubre, el encargado de conciliación afirma que entró a realizar el control de celdas. “Me percaté que la señora María Fernanada se encontraba colgada en la parte media de la reja (…) Grité pidiendo apoyo”, sostuvo.

En su declaración J.Q.T. señala que tras el grito de ayuda del efectivo policial otro entró a la celda -en la que él dormía junto a los otros dos detenidos- pidiendo a gritos que se saquen los cordones de sus buzos que no les habían decomisado antes.

Al despertar vieron cómo los policías sacaban el cuerpo de María Fernanda, que se veía como si se hubiera desmayado.

Se desconoce lo que pasó entre las 23:30 y las 00:25. No hay testigos de esos 55 minutos. Si alguien entró a su celda no fue registrado porque no hay cámaras; los amigos de la joven se durmieron por los efectos del alcohol y las policías habían retornado a sus labores. Nadie vigiló el lugar porque no hay personal carcelario, ni tampoco se designa a alguien para rondas continuas.

¿Dónde murió en realidad?

La celda en la que presuntamente se quitó la vida.

Según el efectivo conciliador J.C.G, cuando encontró a Fernanda en la celda el cuerpo aun estaba caliente y de inmediato le practicó reanimación cardiopulmonar. En ese procedimiento -según dijo- la joven exhaló.

“Ya con el personal policial la evacuamos al Centro Médico de Chasquipampa (que se encuentra al lado de la EPI) donde golpeamos la puerta insistentemente y se tardaron en atendernos (…) Cuando nos abrieron, le dieron primeros auxilios pero el médico indicó que ya había fallecido”.

La versión del centro médico es distinta. Indica que se le dio una atención oportuna y que la joven llegó sin signos vitales. En sus declaraciones, el subteniente M.A.M. afirma que la atención tardó entre 10 y 15 minutos.

24 horas de incertidumbre

La división de homicidios de la Felcc de la zona Sur realizó el levantamiento legal del cuerpo a las 02:00 en el centro médico. Su informe señala que la temperatura del cuerpo aún estaba en descenso y que la muerte se habría producido cerca de una hora antes de su intervención. Describe un surco equimótico alrededor del cuello y que remitió el cadáver para la autopsia de ley.

Esa noche doña Nelly no durmió. Su hija no llegaba y nadie le daba razón. La amiga que la fue a buscar le dijo que debía estar bien, no quiso revelar dónde habían ido y luego desapareció.

A las 8:00 del miércoles 6 de octubre, los amigos con los que fue arrestada presentaban sus declaraciones en la Felcc Sur y eran liberados después de cumplir sus ocho horas de arresto. Pese a saber lo que había ocurrido, tampoco notificaron a la familia.

A las 10:00 los policías involucrados se presentaron para realizar sus declaraciones y ya la prensa informaba que un cuerpo había sido encontrado sin vida al interior de una celda y que nadie se presentó a reclamarlo.

Nadie menciona que la Policía no se dio a la tarea de buscar a la familia de María Fernanda. Para las 12:30, sin que su madre se haya enterado de los sucedido, se dio inicio a la autopsia, cuyo informe presenta varios vacíos.

“Un poquito después de las 14:00 recién me han dicho que mi hija estaba muerta y en la morgue. Todos sabían menos yo”, dice doña Nelly. Pasaron casi 20 días y las interrogantes, en lugar de disiparse, crecen. “Sólo quiero saber que pasó con mi hija”.