MAS usa el fallo del TCP contra Añez y la oposición, a su favor

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió ayer el comunicado y la sentencia constitucional 052/2021 que da a entender que la proclamación de Jeanine Añez como presidenta del Estado, el 12 de noviembre de 2019, no fue constitucional. Y el MAS inmediatamente usó este fallo para arremeter contra la expresidenta Jeanine Añez y reforzar su retórica de “golpe”. La oposición, en cambio, consideró que el fallo es ambiguo y que no toca a Añez.

“El TCP sentenció que la denominada sucesión Ipso Facto sólo se aplica para la Presidencia del Estado, de acuerdo al artículo 169 de la Constitución Política del Estado (…) debiendo toda renuncia ser tratada y aceptada en el Pleno Camaral, aclarando que este reemplazo temporal no significa que el reemplazante se inviste (adjudica) el cargo de Presidente”, se lee en el comunicado publicado ayer por el TCP.

El TCP también emitió un fallo en el que da a entender que la sucesión de Añez no fue constitucional, cuando asumió la Presidencia en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales.

Sin embargo, se trata de la misma instancia que, a través de un comunicado, el 12 de noviembre de 2019, avaló que Añez llegara al poder, reconociéndola como jefa de Estado en el acto de inauguración del año judicial, el 3 de enero de 2020. Ese mismo mes, el TCP aprobó la prórroga de mandato de Añez, así como de la Asamblea Legislativa.

La sentencia 052/2021 del 29 de septiembre de este año surge por un recurso presentado por la entonces diputada Margarita del Carmen Fernández, de Unidad Demócrata (UD), contra los entonces presidente y primera vicepresidenta de Diputados, Víctor Borda y Susana Rivero, en el que alega que la segunda usurpó funciones. A lo que el TCP resolvió “declarar infundado el recurso directo de nulidad”.

Oficialismo: “Hubo golpe”

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que el TCP resolvió que no hubo vacío de poder en 2019; al contrario, lo que pasó con la autoproclamación de Añez fue un “golpe de Estado”.

“El TCP ha ratificado que en el país ha existido un golpe de Estado. Lo que ha ocurrido con la explicación que se ha pretendido dar a través de un comunicado en el país, en el que se ha señalado que existía una sucesión Ipso Facto, que avalaba la sucesión de Jeanine Añez ha sido declarada y explicada en términos constitucionales, en sentido de que esa situación no es posible. La explicación que da el TCP es contundente, la sucesión Ipso Facto sólo procede entre presidente y vicepresidente”, refirió.

Para Lima, “la justicia ha hablado”; por un lado, la Fiscalía cerró el caso fraude electoral con sobreseimientos y ahora el TCP estableció que el gobierno de Añez no fue constitucional.

Oposición: “No hubo golpe”

La senadora Centa Rek afirmó que “es totalmente confusa, ambigua, no cita a Añez”.

Para José María Cabrera, exprocurador general, el TCP “ha ratificado línea jurisprudencial para la sucesión constitucional de la Presidencia del Estado, siendo constante y uniforme desde 2001 a la fecha. Su última SCP 052/21 vuelve a afirmar que la Sucesión Presidencial es inmediata y no sujeta a ninguna formalidad”.

Para Carlos Alberto Goitia, exministro, el TCP deja claro que no hubo golpe a Evo. Al escapar y asilarse con mexicanos generó vacancia en el Ejecutivo y, por lo tanto, “se habilitó sucesión ipso facto (sobre la marcha, inmediatamente). El resto son cuentos…”.

Carlos Mesa, expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), señaló que la sucesión de Añez a la Presidencia fue inmediata y automática, ante la fuga de Morales hacia México.

“Las incongruencias y mala fe del Tribunal Constitucional no tienen límites. La posesión de J. Añez fue automática, no por la renuncia, sino por la fuga de Morales a México que dejó VACANTE la Presidencia. Por esa razón la posesión fue inmediata y automática”, escribió Mesa en su cuenta de Twitter.

Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional (UN), también se pronunció en sus redes sociales: “El TCP ahora considera que la sucesión de Añez no correspondía. Y entonces, ¿Por qué emitió un comunicado el 11 (12) de noviembre de 2019 validándola? Qué manera de sumarse al más fuerte; ¡qué oportunismo!”.

Sobre fallo del TCP

Análisis Marco Baldivieso, exmagistrado del TCP, explicó que el fallo del Tribunal resuelve una situación relacionada a la Cámara de Diputados, respecto a la competencia que tenía la entonces diputada Susana Rivero. “Sería ufano pensar que esta resolución respalda la teoría del golpe de Estado, la teoría del fraude electoral, no se refiere a eso. Yo creo que los magistrados del TCP han sido muy cuidadosos para no comprometerse precisamente con ninguna de las dos versiones. Pero sí han resuelto un conflicto que se había dado el 2019, lo resuelven el 2021, cuando ya no interesa a nadie este tema”, mencionó a Página Siete Baldivieso. Dijo que este fallo resuelve una cuestión de jurisdicción y competencia en Diputados.