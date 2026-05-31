Aprehendidos por la muerte de taxista en Viacha serán llevados ante un juez

El comandante de la EPI de Viacha, Limbert Rojas, informó que los tres aprehendidos fueron rescatados tras ser sacados de las celdas por vecinos enardecidos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

Limbert Rojas, comandante de la EPI en Viacha.

Fuente: Red UNO

Tres adolescentes fueron aprehendidos en Viacha, acusados de estar involucrados en la muerte de un taxista de 33 años. Los sospechosos fueron identificados y capturados tras un trabajo coordinado entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y otras instituciones.

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“Justamente nos hemos constituido a la zona Santa Bárbara, en la cual se ha identificado una persona fallecida, motivo por el cual se ha realizado el levantamiento del cadáver”, explicó Limbert Rojas, comandante de la EPI en Viacha.

La captura de los sospechosos generó una fuerte reacción de los vecinos del municipio. De acuerdo con el comandante, una multitud llegó hasta dependencias policiales exigiendo justicia por la muerte del conductor.

“Se han apersonado a las instalaciones de la EPI Viacha una gran cantidad de personas, las cuales estaban enardecidas y molestas justamente por el hecho que ha ocurrido”, relató Rojas. Según la autoridad, los vecinos ingresaron a las celdas y sacaron a los aprehendidos para llevarlos hasta la plaza principal de la ciudad.

La Policía intervino para evitar que la situación pase a mayores. “Hemos hecho la mediación correspondiente conjuntamente con todos los vecinos y hemos logrado rescatarlos y volverlos a traer a las celdas de la EPI Viacha”, indicó el comandante.

La autoridad indicó que los tres jóvenes presentan lesiones producto de los incidentes registrados durante su traslado a la plaza. Uno de ellos tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario debido a heridas de mayor consideración.

Respecto a las circunstancias en las que perdió la vida el taxista, el comandante señaló que la investigación continúa en curso y que en las próximas horas se brindarán mayores detalles sobre lo ocurrido.

Los tres aprehendidos permanecerán en dependencias policiales de Viacha y este domingo serán puestos ante un juez cautelar, que definirá su situación jurídica mientras avanzan las investigaciones.

Fuente: Red UNO