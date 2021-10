Mayor tecnología, potencia y seguridad, es lo que ofrece el nuevo Onix Plus en la Feicobol

El nuevo Onix Plus de Chevrolet, llega en versión sedán con un moderno diseño, alto estándar en seguridad, tecnología y desempeño, provisto de un motor 1.0L Turbo. Es el automóvil más vendido en Sudamérica y top 3 de ventas a nivel global en su segmento.

Fuente: Prensa Chevrolet

En el marco de la 37 Feria Internacional de Cochabamba (Feicobol), Chevrolet anunció la llegada del nuevo Onix Plus que se lanza con una serie de innovaciones para fortalecer el segmento de automóviles en Bolivia, con un gran equipamiento y conectividad que lleva al límite el nivel de seguridad de sus ocupantes.

Con rasgos distintivos del ADN de la marca, este renovado modelo entrega un desempeño único gracias a su motor de 1.0L Turbo, disponible en transmisión manual de 5 velocidades en su versión LTZ o automática de 6 velocidades en la versión Premier, generando una potencia de 116 caballos de fuerza y 160 NM de torque desde las 2000 vueltas. Además, ofrece un amplio espacio interior y un gran nivel de seguridad con 6 airbags para sus ocupantes, convirtiéndose en un sello distintivo de su segmento.

Milena Soarez, Nelson Cabrera, Brand Manager Chevrolet, Mauricio Gotelli, representante de General Motors y Izabela Leite

El nuevo Onix Plus brinda un moderno diseño caracterizado por sus líneas estéticas refinadas, ofreciendo un aspecto deportivo y elegante a la vez. En su equipamiento incorpora faros tipo proyector con luces DRL LED delanteras y LED traseras, lo que resalta la imagen premium del modelo, que cuenta también, con llantas de aleación de 15” para la variante LTZ y de 16” para la versión Premier.

Del mismo modo, incorpora la nueva generación de sistema MyLink de 8” con conexión a Android Auto y Apple Car Play, que ofrece una mayor aceleración por hardware, mejorando la respuesta capacitiva y sensibilidad touch. Esta tecnología, además permite la conexión de dos dispositivos bluetooth conectados de manera simultánea, control de aire acondicionado digital desde la radio del vehículo y una serie de otras novedades únicas en el segmento de vehículos compactos.

“El nuevo Onix Plus llega a fortalecer nuestro portafolio de vehículos con un modelo diferencial en cuanto a tecnología, conectividad y seguridad, ofreciendo a nuestros clientes elementos que incorporan los más altos estándares y las últimas tendencias que posee la industria en el país”, afirmó Nelson Cabrera, Brand Manager de Chevrolet para Bolivia.

Certificada seguridad para sus ocupantes.- Durante su trayectoria en el mercado global, Chevrolet ha logrado grandes alcances en lo que se refiere a mejorar la seguridad de sus ocupantes. Con esto, el nuevo Onix Plus obtuvo la máxima calificación de seguridad en Latin Ncap logrando 5 estrellas en pruebas de choque para adultos y niños, esto gracias a la estructura del vehículo y elementos de seguridad activa y pasiva.

Paola Canedo, maestra de ceremonia

El nuevo Onix Plus está construido sobre un acero que es 17% más resistente, además de atributos tales como 6 airbags, dirección eléctrica, cámara de retroceso, limitador de velocidad electrónico, control de velocidad crucero, control de estabilidad y tracción, asistente de partida en pendientes, computador a bordo, frenos ABS con EBD y redimensionados que mejoran la fuerza de frenado en hasta un 10% más en relación a la generación anterior, también cuenta con los ya conocidos anclajes para silla de niños. La versión Premier, incluye también el sistema de alerta de punto ciego, asistente de estacionamiento automático (“Easy Park”), sensor de estacionamiento delantero y trasero, entre otros.

A Bolivia, este modelo llega en dos versiones LTZ ($us. 19.000) y PREMIER ($us. 21.800).

Chevrolet en la Feicobol.- La apuesta de Chevrolet, la marca ícono estadounidense, en la Feicobol, es grande y ambiciosa, ya que posee una completa oferta vehicular que se adecúa a cada necesidad y presupuesto, también estrena un imponente stand de 587 metros cuadrados, totalmente renovado y ampliado para exhibir hasta 17 vehículos de su Line up completo, poniendo a disposición de los visitantes, vehículos desde los $us 13.800.

En la feria multisectorial más importante de Cochabamba, están los icónicos Camaro, Tahoe y Suburban, tres joyas automotrices que forman parte de la línea premium de Chevrolet.

Para las personas que quieran adquirir su primer vehículo, las mejores opciones son el Spark GT y el Beat, con un bono de fábrica exclusivo por la Feicobol. Ahora, si necesitan tecnología, confort y espacio para las familias, la línea de SUVs, compuestas por la New Tracker y la New Captiva, seguro colmarán las expectativas. Y para aquellos que buscan versatilidad y un diseño deportivo, la New Blazer y el Onix RS, son los indicados.

“Chevrolet ofrece la combinación perfecta entre tecnología, rendimiento, diseño, potencia y seguridad, que permitirá que todo aquel que maneje un Chevrolet, llegue donde quiera”, aseguró Mauricio Gotelli, representante de General Motors para Bolivia, añadiendo que, con la presencia en la Feicobol, la marca continúa apostando por el mercado cochabambino y nacional, prueba de ello es el imponente stand y el nuevo modelo presentado exclusivamente en la muestra ferial.

En el stand, los visitantes podrán hacer la reserva de su vehículo soñado, habrá ejecutivos de diversas entidades financieras ofreciendo amplias ventajas para adquirir su cero kilómetro, también podrán acceder a la opción de crédito directo con la garantía y el respaldo de Imcruz, empresa representante de Chevrolet en Bolivia, desde 1998.

La presentación del renovado stand Chevrolet en la muestra ferial, estuvo engalanado por la Chica Premier, Izabella Leite y la beldad Milena Soares Silva, mientras que la maestra de ceremonia fue la reconocida presentadora de televisión, Paola Canedo.