“Me golpeó como si fuera un hombre”, la denuncia contra el exdirector de RRHH de la Alcaldía cruceña

Fuente: Unitel

Este martes la mujer que denunció haber sido víctima de agresión física por parte del exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía, Alcides Arana, accedió a una entrevista en Unitel donde señaló que fue golpeada por más de una hora por el ahora exfuncionario.

“He decidido dar la cara, me siento invadida, amenazada”, señaló Vivian Chávez, la denunciante.

Chávez señaló que las agresiones ocurrieron en más de una oportunidad; sin embargo, la primera fue el 17 de septiembre justamente el día en que la denunciante celebraba su cumpleaños y era una de las primeras citas que tenían.

“Me agredió como si fuera un hombre, me golpeó en el piso, me pateaba. Me dio una golpiza durante más de una hora”, señaló Chávez.

La mujer asegura que desde entonces tuvo temor a Arana, a quien asegura que le pidió no volver más por su departamento; sin embargo, esto continuaba ocurriendo.

“Todos los días iba a mi departamento, a allanar mi domicilio, le pedía que no vaya”, declaró.

Señaló que el lunes estaba predispuesta a denunciarlo; sin embargo, asegura que el hombre la manipuló e incluso la dopó.

“Me dieron pastillas para tranquilizarme. Me hicieron hablar con la directora de Transparencia de la Alcaldía, yo sé que ella se dio cuenta que yo estaba siendo amenazada para mentir”, señaló Chávez.

La mujer pide que Arana responda ante la justicia por todas las agresiones a las que fue sometida.

Chávez, a través de su abogado, sentó una denuncia exigiendo la aprehensión de Alcides Arana.