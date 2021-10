Mujer víctima de intento de feminicidio pide ayuda a la población para encontrar trabajo

“Quería atropellarme con su auto, me salvé y no lo he molestado, quiero salir adelante, voy a seguir por mis hijos, yo no pienso abandonarlos, mi pareja me decía no sirves para nada”, manifestó Virginia nombre ficticio. Este hecho ocurrió en el departamento de La Paz.

Doña Virginia nombre ficticio, es una superviviente más de intento de feminicido, afirmó este viernes, que logró salir del laberinto en el cual se encontraba al vivir con su agresor, debido a que su pareja intento atropellarla hace cinco años.

Actualmente teme por su integridad, tiene bajo su cuidado a dos hijos menores de edad, ella no cuenta con trabajo ni tiene donde vivir, afirmó que en los últimos años mantuvo su economía tejiendo y comercializando corpiños, sin embargo su venta bajo debido a la pandemia.

“Hago corpiños, pero no me abastece, quiero trabajar”, agregó Virginia.

Doña Virginia relató que vivió momentos muy difíciles, tuvo que trabajar en diferentes rubros uno de ellos fue la construcción, sin embargo dejó ese empleo debido a que requiere de un gran esfuerzo físico, hecho que le provocó el descenso de su matriz.

«Trabajaba de ayudante de albañil en Obrajes, luego me enferme porque manejaba pesados, alzaba cemento, no estoy bien de mi matriz ahora”, detalló Virginia.

Esta mujer es un ejemplo de perseverancia, pese a las adversidades y tras sufrir un intento de feminicidio quiere trabajar, salir adelante junto a sus hijos. Si usted quiere ayudarla a conseguir un empleo puede comunicarse con ella al número 75820108.