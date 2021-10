Oruro: La Sikuriada de Huanuni se apoderó de la avenida cívica

Fuente: La Patria

La Avenida Cívica “Sanjinés Vincenti” se convirtió este domingo en el escenario principal del IV Festival Nacional de la Sikuriada Boliviana, donde cientos de músicos y danzarines demostraron que la riqueza cultural de los pueblos sigue intacta, en la que se destacó Huanuni.

Los sicus hicieron retumbar la Avenida Cívica / LA PATRIA

“Hoy día (ayer) estamos desarrollando el cuarto Festival Nacional de la Sikuriada, por eso hemos tenido que trasladarnos casi toda la población de Huanuni a darnos cita a la Avenida Cívica para poder realizar esta actividad cultural”, explicó el alcalde Municipal de Huanuni, Ever Colque.

La autoridad calcula que cerca de 12 mil personas, entre danzarines, músicos, organizadores, autoridades, y espectadores, se movieron en esta actividad cultural.

Fue un domingo con exquisita música autóctona / LA PATRIA

El colorido de la vestimenta impresionó al público, en cambio las melodías de los sikus y bombos desataron aplausos y elogios.

“Estamos buscando con este Festival transmitir a nuestra juventud, todos esos conocimientos ancestrales, esas costumbres y esas tradiciones para que ellos mañana puedan hacer este trabajo”, añadió.

Ministra

La ministra de Culturas, Sabina Orellana ponderó el esfuerzo que implica realizar este Festival porque ayuda a construir la identidad cultural que necesita el país.

“Aquí está nuestra cultura, está viva e intacta, muchos bolivianos tal vez no conocemos estas manifestaciones que todavía están vivas en nuestras comunidades, por lo cual creo que hay que empezar a promocionar, que no solamente se quede en el departamento de Oruro, sino salga a nivel nacional, y por qué no hacerlo a nivel internacional”, aseveró.

Una Ñusta acompaña en el baile / LA PATRIA

Los niños también fueron protagonistas del acontecimiento / LA PATRIA

Viceministro

A su vez el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Juan Villca, mencionó la cercana posibilidad de declarar a la sikuriada de Huanuni como patrimonio nacional.

“Estamos a unos pasos de que se declare como patrimonio nacional a nuestra sikuriada de Huanuni y sea patrimonio de Bolivia, creemos que es un orgullo que una manifestación y expresión cultural artística de nuestras comunidades represente a Oruro (…) muchas autoridades nacionales han quedado muy asombrados con la música y la danza”, finalizó.