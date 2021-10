Padre de Camacho señala que el Gobierno usó declaraciones fuera de contexto de su hijo para montar el caso «golpe de Estado»

Fuente: El Deber Juan Manuel Ijurko, Juan Carlos Fortún

José Luis Camacho, padre del gobernador de Santa Cruz, acudió este martes a la Fiscalía Departamental de manera simbólica y ante la falta de respuesta oficial al memorial que presentó para que se le tome su declaración en Santa Cruz de la Sierra y no La Paz.

Camacho llegó acompañado de sus abogados. En ventanilla entregó un memorial en la Fiscalía para que conste su «predisposición de someterse al proceso», considerando que él y su hijo, Luis Fernando Camacho, han sido imputados por los delitos de terrorismo y sedición.

A la salida de la Fiscalía Departamental, el padre del ex líder cívico se refirió a las supuestas declaraciones vertidas por Luis Fernando Camacho en sentido de que su padre había cerrado con los militares. Según explicó José Luis Camacho, se trataría de «declaraciones fuera de contexto» que se han malinterpretado.

«Yo acudí al Comité Cívico preocupado por la estadía de mi hijo que lo podían matar en La Paz. Ellos me dijeron que no me preocupe, nosotros sabemos que nuestras fuerzas armadas jamás van a tirar en contra del pueblo», declaró en referencia al supuesto acuerdo con los militares.

El Gobierno se ha basado en esas declaraciones de Luis Fernando Camacho sacadas de contexto para «montar el caso de supuesto golpe de Estado«, señaló Camacho.

Jerjes Justiniano, abogado de Camacho, dijo que ambos, padre e hijo, afrontarán el proceso, porque «no han cometido ningún delito». Además, José Luis Camacho indicó que tampoco se arrepiente de las acciones que desencadenaron en la renuncia del expresidente Evo Morales.

La preocupación que vivía en esos días el padre de Camacho se debe también al riesgo que corría su vida en La Paz. «Sabíamos hasta el nombre de la persona que lo quera matar´», revela ante los medios. Confiesa su sensación en esos días de tensión cuando Luis Fernando Camacho se alistaba para salir a buscar a la denominada ‘Caravana del Sur’. «Él estaba tranquilo; yo era el que estaba muy nervioso pensando en la vida de mi hijo», comentó.

Respecto al proceso en su contra por terrorismo y sedición, asegura que «siempre hay temor» ante determinaciones que «dependen de la voluntad de las personas».

Valora los sucesos de octubre y noviembre de 2019 e insiste que fue «un movimiento ciudadano que se dio en todo el país en contra de una actitud fraudulenta, en contra del abuso de la autoridad» y que «era el momento de hacerlo».

Jerjes Justiniano aseveró que permanecerán atentos a la respuesta del Ministerio Público sobre el memorial que se ha presentado y que se determine cuándo se tomará la declaración a su defendido en Santa Cruz.