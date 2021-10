“Perdona a quienes le besan los pies”: Fernández de Cevallos estalló contra AMLO por caso Rosario Robles

Con un comentario ácido, Fernández de Cevallos cuestionó determinación sobre Robles Berlanga (Fotos: Cuartoscuro)

Fuente: Infobae

El pasado 20 de octubre, tras más de tres horas de audiencia, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos determinó que Rosario Robles Berlanga deberá de seguir en prisión preventiva, puesto que prevalece un riesgo elevado de fuga.

Ante la decisión que determinó el futuro de la ex funcionaria pública, muchas personas en redes sociales han cuestionado el porqué de dicha determinación, cuando personajes como Emilio Lozoya Austin se encuentran en libertad y asistiendo a restaurantes exclusivos, algunos incluso han señalado “violencia de género” ante la medida cautelar.

Entre las voces que han cuestionado la determinación del juez, se encuentra la del ex candidato a la Presidencia de la República, Diego Fernández de Cevallos, quien aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solo perdona a “quienes le besan los pies”.

«El jefe Diego» salió en defensa de Rosario Robles (Foto: Twitter/@DiegoFC)

Por medio de su cuenta de Twitter, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que para él “no es sorpresa” que no le hayan otorgado la libertad condicional a la ex titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

También conocido como el Jefe Diego, dio a entender que para poder llevar en libertad proceso judiciales, tal y como los marca la ley mexicana, se tiene que ser “perdonado y purificado” por el mandatario mexicano.

“Que Rosario Robles no lleve su proceso en libertad, como le concede la ley, no es sorpresa: Tartufo solamente perdona y purifica a quienes le besan…los pies”, redactó el político mexicanos la tarde de este jueves 21 de octubre.

Mariana Moguel Robles hija de Rosario Robles, llora después de conocer la resolución de un juez en los tribunales del Reclusorio Sur en la Ciudad de México (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

En tanto, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo descartó que la medida de prisión preventiva sea parte de una “venganza política” contra la ex militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Por lo que corresponde al Ejecutivo, no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno. Eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral […] No se denuncia a nadie por consigna política”

Asimismo, reiteró que las decisiones de la Fiscalía General de la República (FGR) y, eventualmente, del Poder Judicial de la Federación (PJF) son autónomas y deben respetarse.

AMLO aseguró que la determinación del juez sobre el caso de Rosario Robles no se trató de una venganza política (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro.com)

Sin embargo, la hija de la ex funcionaria pública, Mariana Moguel Robles, aseguró que su mamá sí es víctima de venganza política y pidió a la administración federal ya no encabezar una “justicia simulada”, que solo se ha inclinado hacia ciertos personajes.

“Sí es venganza, no es justicia. Ya no a la justicia selectiva, ya no a la justicia simulada, ya no”

De igual forma, la ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México reiteró que que su mamá es una presa política más de este gobierno y que el ejemplo más claro es que, mientras ella está en prisión, otros ex funcionarios con procesos y causas similares andan comiendo en lujosos restaurantes, haciendo clara referencia a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Mariana Moguel acusó que no se le permitió la entrada a la audiencia de su madre (Foto: Graciela López/Cuartoscuro) Mariana Moguel acusó que no se le permitió la entrada a la audiencia de su madre (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

Ante diferentes medios de comunicación, la priista expuso que ni a ella ni a ninguno de los familiares de Robles se les permitió el acceso a la audiencia, ni al área de monitores siquiera, sin importarle al juez que esa medida fuera considerada por sus pares como excesiva.

“Aquí hay una mujer a la que no se le ha comprobado nada, a la que se le ha acusado por un delito que no es grave y a la que le ratifican la prisión preventiva”, indicó la hija de Robles en su intervención en un programa del periódico El Universal.