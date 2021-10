Presidente destaca ventas de la Planta de Amoniaco y Urea por $us 236,5 millones a un mes de su reactivación

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, destacó este sábado la consolidación de ventas de la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) de Bulo Bulo, en Cochabamba, por $us 236,5 millones hasta diciembre de este año, a solo un mes de su reactivación.

“Hace un mes reactivamos la Planta de Amoniaco y Urea, en #Cochabamba; hoy, nuestra factoría ya opera al 75% de su capacidad y consolidó ventas por $us 236,5 millones hasta fin de año. Avanzamos hacia la industrialización con sustitución de importaciones”, escribió en su cuenta de Twitter.

La PAU consolidó la venta de 398.000 toneladas métricas (TM) del fertilizante por $us 236,5 millones hasta diciembre de este año, tanto en el mercado interno y externo del país, informó el Ministerio de Hidrocarburos y Energías.

El viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Willan Donaire, indicó que 25.000 toneladas fueron adquiridas por el agro boliviano, mientras que 373.000 se destinarán al mercado externo.

El fertilizante se distribuye en envíos conforme al requerimiento de los compradores, por lo que se estima que hasta diciembre los clientes recojan el total de la urea que ya fue comprometida mediante los acuerdos.

El viceministro explicó que el precio de la tonelada métrica de urea para exportación es de $us 600, y que ventas para este mercado se fijan en un total de $us 223,8 millones; mientras que para el mercado interno, el costo es de $us 510 y el total asciende a $us 12,7 millones.

De las 373.000 TM vendidas al exterior, 276.000 TM se enviarán a Brasil, 96.000 TM a la Argentina y 1.000 TM a Perú.

Desde su reactivación, la planta operó sin interrupciones y sostuvo un promedio de producción al 75% de su capacidad; además se prevé que incremente ese porcentaje de manera segura y paulatina en el transcurso de los siguientes meses, en el marco de las Buenas Prácticas de Operación y Mantenimiento (O & M) de Plantas Petroquímicas.

Fuente: ABI