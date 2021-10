Procurador dice que “no se cree el cuento” que el padre de Camacho está enfermo y no puede declarar

El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, aseguró este viernes que no cree para nada que José Luis Camacho, padre del gobernador de Santa Cruz, está enfermo y que por eso no puede declarar en La Paz por el caso de supuesto “golpe de Estado”.

La autoridad, en conferencia de prensa, rechazó que la defensa del progenitor de la autoridad regional haya presentado dos memoriales, solicitando declarar en la capital cruceña. Ratificó que debe rendir cuentas al afirmar, supuestamente, que se reunió con militares y policías en 2019.

“Por la boca muere el pez, este señor cae así, yo no me creo el cuento que está mal de salud, porque todos los convocados se enferman, cuando nos han perseguido a nosotros no nos hemos enfermado, cuando nos convocaros hemos estado en la Fiscalía”, dijo Chávez.

La Fiscalía determinó que un forense evalúe la situación médica del hombre, para ver si acepta o rechaza que comparezca en Santa Cruz. Dicho procedimiento ocasionó que se suspenda sin fecha la declaración de Fernando Camacho, que debía llegar este jueves a La Paz.

Respecto al paro del lunes, el procurador sostuvo que más del 70 por ciento de la población rechaza la medida de presión convocada por los cívicos y la atribuyó a un intento de ocultar la verdad.

“La percepción de opinión es negativa en cuanto al paro, más del 74 por ciento del país no apoya el paro, el resto está dudando, la gente no quiere parar, cuál es el motivo del paro, ocultar la verdad, encubrir. La gente quiere saber la verdad”, dijo.