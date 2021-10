Productores piden más control en fronteras y cambiar leyes anticontrabando

Fuente: paginasiete.bo

Ivone Juárez / La Paz

La Cámara de Industrias y Comercio fue escenario el viernes de la audiencia pública del Comité de Relaciones Económicas Internacionales de la Cámara de Diputados, que recibió a decenas de representantes de los diferentes sectores productivos de Bolivia para escuchar sus preocupaciones y demandas. El contrabando fue el mayor reclamo que expresaron los asistentes. En ese contexto pidieron mayores controles en las zonas fronterizas y la modificación de las normas que sancionan ese delito, además de incentivos para el consumo de productos nacionales.

la diputada Luisa Nayar, secretaria del Comité de Relaciones Económicas Internacionales de la Cámara de Diputados, quien promovió la audiencia, señaló que las demandas y propuestas serán sistematizadas para trabajar un proyecto de ley que será presentado al pleno de la Cámara de Diputados.

“Hemos escuchado a nuestros emprendedores, productores y sector empresarial, que es el que genera fuentes de empleo, y uno los factores que les causa más daño es el contrabando. Reclamaron por más control en la fronteras y demandaron la modificación de la normativa vigente. Son propuestas que fueron tomadas en cuenta y serán sistematizadas en la acta de la sesión del comité. Posteriormente convocaremos a los sectores para poder trabajar proyectos ley para presentarlos ante la Cámara de Diputados”, señaló Nayar, diputada de CC.

En la audiencia pública estuvieron presentes la presidenta de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, Libia Tupa (MAS), y el representante del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, Hugo Magne.

La diputada Luisa Nayar explicó que el encuentro fue convocado debido a las innumerables denuncias que recibió de diferentes sectores productivos en torno al insuficiente control al contrabando que se realiza en las fronteras. Nayar aseguró que de forma personal evidenció esa ausencia de autoridad en las zonas fronterizas.

“De manera personal me apersoné a una frontera y vi cómo todo el día ingresa la mercadería de contrabando sin control. Vi la ausencia total del Estado y es a raíz de esto y a raíz de la preocupación que suscita este tema que recibimos la solicitud para convocar a esta audiencia pública”, sostuvo.

Control y modificar leyes

La presidenta de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva de Cochabamba, Luz Mary Zelaya, afirmó durante la audiencia pública que en las fronteras no existe control del paso del contrabando, que opera en horas de la noche y la madrugada, fuera del horario de trabajo de las autoridades llamadas por ley a realizar este trabajo.

“En las fronteras de Guayaramerín (Beni), en Yacuiba (Tarija) y Villazón (Potosí) el contrabando no tiene los horarios que tiene el control de la Policía y del Ejército, de 8:00 a 17:00; el contrabando opera desde las 17:00 hasta las 8:00. A esa horas de la noche y la madrugada ingresa el contrabando, hormiga y a gran escala, sin ningún control. El control de este mal que terminará con la industria nacional, si no es detenido, tiene que ser las 24 horas”, sostuvo.

Página Siete evidenció que en la frontera de Bolivia con Chile, en el sector de Pisiga, el paso del contrabando también se da en horas de la madrugada, con una feria nocturna, sin el mínimo control de autoridades ni de efectivos militares y policiales.

En ese contexto, Zelaya añadió: “Vinimos a decir a las legisladoras que tienen que hacer leyes útiles para el sector de la industria nacional. Si hay leyes firmes y que se cumplan, la industria nacional podrá crecer”.

Y entre las modificaciones que el sector productor propuso para la normativa de la lucha contra el contrabando está el cambio al artículo 181 del Código Tributario que establece que para ser considerado contrabando, la evasión de impuestos debe ser superior a las 200 mil UFV (67.615 dólares); los diferentes sectores productores proponen que este monto baje a la mitad, a 100 mil UFV. De la misma forma proponen el decomiso de los vehículos o cualquier otro medio de transporte utilizado para el contrabando.

“El Gobierno debe entender que son los sectores los que demandan que se pueda llevar adelante la modificación a la normativa, que se pueda avanzar con los incentivos al consumo de lo nuestro, y podamos trabajar de la mano con los productores”, sostuvo la diputada Nayar.

El presidente de la Cámara de Industria y Comercio (CNI), Ibo Blazicevic, expresó su satisfacción por la cantidad de representantes de los diferentes sectores productivos, entre ellos las Mypes, Comamypes, que asistieron a la audiencia pública. De la misma forma, celebró la presencia de autoridades de la Asamblea Legislativa.

“El contrabando no sólo está afectando a los industriales, sino también a una cantidad muy importante, tal vez no visibilizada, de personas, rubros, actividades económicas y de agentes económicos que también están sufriendo por esta lacra. En el encuentro no sólo se habló del impacto, sino también de propuestas, y la presencia de parlamentarias del oficialismo y de la oposición para escuchar estos planteamientos es muy positiva”, sostuvo Blazicevic.

En la audiencia pública estuvieron representantes de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas, Cámara de Exportadores, Cainco, Cámara Nacional de Industrias, Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas, Coordinadora Nacional de Micro y Pequeña Empresa, Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa de La Paz y productores de El Alto, Batebol e Industria de pastas alimenticias.