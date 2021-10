Roblox: videojuego supera los 3000 millones de usuarios

22-09-2021 Roblox.El videojuego en línea Roblox ha incorporado una forma para que sus jugadores puedan verificar su edad de forma voluntaria como requisito para acceder a funciones reservadas solo a los mayores de 13 años, como Spatial Voice. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA

El éxito de Roblox parece no tener límites y menos aún después del increíble récord que acaba de alcanzar. Cabe destacar que el juego es uno de los más cotizados del mundo ya que ha registrado oficialmente más de 3.000 millones de cuentas y no sería de extrañar que el número no siguiera aumentando.

El título lleva 20 años activo y se caracteriza principalmente por ser una plataforma en la que los usuarios pueden crear sus propios juegos. Es una herramienta completamente gratuita que te da acceso a todo tipo de proyectos, incluidos verdaderos genios como el dedicado a ‘The Squid Game’, la popular serie de Netflix.

De hecho, no hace mucho tiempo, numerosos creadores de contenido de habla hispana se unieron para jugar algunos de los juegos de esta adaptación en Roblox y lograron atraer a casi un millón de espectadores en Twitch, lo que a su vez convirtió al juego en el más popular.

Sin duda esto habrá sido una gran influencia para incrementar aún más el número de cuentas existentes. Pero no todo se queda en esto, ya que una gran característica es que los usuarios pueden crear sus propias tiendas con artículos de cosmética y códigos que otras personas pueden comprar.

Aparentemente interminable para el éxito de Roblox, nunca es un mal momento para unirse a la fiesta, ya que todos los días se crean nuevos juegos, elementos y más en PC, Xbox One, Xbox Series X / S, iOS y Android, las plataformas en las que está disponible gratuitamente.

¿CÓMO MODIFICAR EL ASPECTO DE TU AVATAR?

Una excelente manera de destacar entre tantos jugadores es con un avatar que parezca lo suficientemente único. Para que esto suceda, puedes elegir qué ropa usará, cómo será su cuerpo, sus extremidades o cualquier otra característica por la que puedas optar.

Avatar simple por default cuando un usuario se crea una cuenta. (foto: Roblox Blog) (Roblox Blog/)

Tan pronto crees una cuenta, se asigna un avatar simple y normal a su perfil. En caso de que no esté lo suficientemente convencido, todo lo que tiene que hacer es seguir los pasos a continuación:

1. Vaya al sitio web oficial de Roblox y cree su cuenta o inicie sesión si ya tiene una.

2. Desde allí se accede a la página principal, donde se debe hacer clic en el símbolo marcado con tres franjas horizontales en la parte superior izquierda. En el menú desplegable, haga clic en Avatar.

3. A continuación, verás un editor de avatar completo con toneladas de opciones para cambiar el aspecto de tu personaje a tu gusto.

4. Lo primero que ves por defecto es la pestaña “Últimos artículos”, pero también otras áreas como “Ropa”, “Cuerpo”, “Animaciones” y “Disfraces”.

Muchos de los elementos que se muestran son gratuitos o están desbloqueados de forma predeterminada. Sin embargo, habrá muchos otros que agregará a su colección simplemente intercambiándolos con Robux. Afortunadamente, tenemos otra guía que le muestra cómo obtener Robux gratis.

¿QUÉ CATEGORÍAS INCLUYE PARA MODIFICAR TU AVATAR?

Como se mencionó anteriormente, la pestaña “Reciente” mostrará los diferentes elementos que el avatar ha colocado en ese momento. En el lado derecho están las diferentes secciones donde puede ver qué elementos incluye cada uno:

Cómo crear y modificar tu personaje en Roblox. (foto: Alfa Beta Juega) (Alfa Beta Juega/)

– Ropa

La sección de indumentaria/ropa se divide en tres categorías: accesorios, ropa y equipamiento. En el caso del primero, tendrás sombreros, tiaras, peinados, anteojos o incluso mascotas por si quieres que tu personaje tenga uno que lo acompañe en su hombro.

También encontrarás diferentes tipos de camisas, camisas y pantalones, que a la larga son los principales accesorios o que más se destacan, pero también habrá piezas de equipamiento en caso de que quieras llevar una pistola, una escopeta o una estrella ninja, por ejemplo.

– Cuerpo

Esta sección está dedicada a todo lo que tiene que ver con la apariencia física del avatar, por si quieres que tenga una cara en particular o un tipo de cabeza específico, aunque también puedes modificar sus brazos y piernas. Al mismo tiempo, puedes elegir el color de la piel o el tamaño de las distintas extremidades.

– Animaciones

Cualquier personaje puede saludar, correr, saltar, etc. Así que en este tercer apartado tienes todo lo necesario para que el avatar se comporte de determinada forma en función de la acción que estés realizando.

– Disfraces

Puedes escoger que tu personaje se disfrace de superhéroe, villano, animal y muchas otras opciones, incluidos disfraces basados en festivales de fama mundial.

