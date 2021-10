Santa Cruz reporta este viernes 320 nuevos casos, 257 recuperados y 5 fallecidos por Covid-19

Continúa la preocupación por el ascenso de casos positivos de Covid-19. 18 municipios reportan casos positivos .

eju.tv

Santa Cruz registra este viernes 320 casos, 5 personas fallecidas por Covid-19 y un índice de positividad del 11%, reportó Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes al expresar su preocupación por el ascenso de casos en las últimas semanas.

De acuerdo al reporte diario son 18 los municipios que hoy reportan casos, como ser San Ramón, San Miguel, Puerto Suárez, Concepción, Comarapa, Colpa Bélgica, Charagua, Camiri, Cabezas, Buena Vista , San Ignacio, Montero, Mairana , La Guardia, Fernandez Alonso, Moro Moro, Warnes y Santa Cruz.

“Continúa la positividad por encima del 10%, y con ello nos muestra la inminente cuarta oelada, lamentablemente luego de varios días, reportamos 5 fallecidos, de los cuales 3 no están vacunados y eso nos preocupa como autoridades, porque las personas no están acudiendo a los puntos de vacunación. Acudamos a vacunarnos es la única forma de no tener más fallecidos”, dijo Hurtado.