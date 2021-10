Sectores en Santa Cruz alistan sus estrategias para la jornada de paro cívico

Nueve federaciones de gremiales se sumarán a los bloqueos de los vecinos. El transporte sindicalizado no cerrará vías, pero tampoco trabajarán en la jornada. Afines al oficialismo buscan una solución para que se permita la libre circulación

Fuente: El Deber

El paro convocado para este lunes será con bloqueos y marchas. Gremialistas, transportistas y cívicos afinan estrategias para llevar adelante la medida. En cambio, el Movimiento Al Socialismo también desplegará acciones para impedir que sea exitoso.

El proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo es una de las normas más polémicas del gobierno nacional. Si bien su tratamiento se encuentra paralizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) desde el martes pasado, existen sectores como los gremialistas y transportistas que pidieron que el documento sea archivado.

Una de las observaciones que hacen es que con esta ley cualquier persona podría ser “perseguida” ante una simple denuncia. Por ello, como una de las primeras acciones que tomó el sector gremial, está la realización de un paro nacional para el lunes 11, medida que fue apoyada por una cumbre, que reunió en Santa Cruz al Conade, cívicos, políticos opositores, activistas y familiares de perseguidos políticos.

Ambos bandos, que están a favor y en contra del paro en Santa Cruz, entre los cuales destacan los actores políticos y sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), tienen estratégicas para la jornada. Los gremialistas aprovechando que el transporte público: micros, taxis y motos, se están sumando a la protesta y no trabajaran ese día, determinaron que cada comerciante bloquee en las zonas en las que vive.

El representante de la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales de Santa Cruz, Edgar Álvarez, explicó que aún no se tiene previsto en cuántos puntos se va a bloquear, pero adelantó que se harán constantes verificaciones e inspecciones. “Nuestros asociados viven cerca a los mercados, así que vamos a bloquear en las avenidas próximas a los mismos”.

Agregó que Santa Cruz tiene 13 federaciones de gremiales, de las cuales nueve saldrán a bloquear. “Las demás aún están analizando si se van a plegar (al paro) con cierre o algún tipo de bloqueo”, señaló Álvarez, cuya federación aglutina 17.000 comerciantes.

A su vez, el representante del Sindicato de Transportistas Santa Cruz, Mario Guerrero, manifestó que el transporte sindicalizado solamente parará sus actividades para el lunes 11, y no hará algún otro tipo de medida como bloqueos o marchas.

“Hace 15 días atrás habíamos hecho llegar una carta al presidente del Senado (Andrónico Rodríguez) haciéndole conocer el rechazo rotundo a esta ley. Evidentemente este paro es un perjuicio a la economía, pero no nos queda otra alternativa ante la falta de atención de las autoridades”, expresó.

El segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, dijo que, en reuniones con el sector gremial y las juntas vecinales, que son un pilar importante en el esquema organizativo de los paros, se ha coordinado el apoyo para los puntos de bloqueo.

Añadió que grupos de vecinos, en diferentes puntos de la capital cruceña, han reactivado los grupos de WhatsApp para coordinar las acciones del lunes. “Los mismos siguen vigentes (de anteriores paros cívicos) donde se comunican e informan, entonces tras que supieron que iba a realizarse el paro comenzaron a organizarse”, resaltó una de las cabezas de la dirigencia cívica.

Medidas del oficialismo

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y vicepresidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Rolando Cuéllar, envió una solicitud al fiscal departamental, Roger Mariaca, para que el Ministerio Público intervenga los puntos de bloqueo “ante cualquier hecho violento generado por los grupos que impidan el libre tránsito, locomoción y atenten contra de la libertad”, dice el documento enviado el jueves 7.

El asambleísta nacional aseguró que en días pasados tuvo reuniones con gremialistas y motoqueros, quienes le pidieron que se les otorgue garantías constitucionales para poder movilizarse y trabajar. “Además nos han pasado un cronograma donde se ve a las comparsas encargadas de los puntos de bloqueo, por lo cual se ha pedido al comandante (de la Policía) que se desbloquee y se aprehenda porque no hay un justificativo para la realización de un paro”.

Por su parte, los representantes distritales del MAS en la capital cruceña adelantaron que acudirán a las juntas vecinales para poder concientizar y pedirles que no acaten el paro. “Muchos compañeros que no tienen las ideas claras y no saben dónde van, además de algunos dirigentes que se dejan comprar por unos pesos, están perjudicando a su propio sector que vive del día a día”, dijo el presidente del Distrito 1, Dennis Alfredo Hevia.

Aseguró que no se está buscando el enfrentamiento, sino un llamado a la conciencia moral y política de los vecinos.

En tanto, la Fejuve de Lucio Vedia también mostró su rechazo al paro y anunció para ese día una marcha pacífica que recorrerá del 5to al 6to anillo de la avenida Santos Dumont, además de una vigilia pacifica en esa zona.

“La población necesita reactivarse económicamente y estos paros perjudican a la misma, por lo tanto, pedimos que ese día la población pueda trabajar. Como Fejuve también queremos garantizar el libre tránsito y que no haya enfrentamientos entre bolivianos por culpa de estas dos personas (Camacho y Calvo)”.

A nivel nacional

El vocero presidencial, Jorge Ritcher, dijo que los sectores antes de ir al paro debieron haber realizado una manifestación de intención para poder sentarse a dialogar con el Gobierno. “El diálogo tiene que tener esto, una muestra clara de intenciones de ambas partes”, dijo la autoridad.

Agregó que siempre ha existido esa intención de negociación y puso como ejemplo, las realizadas en las últimas horas por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en diferentes regiones del país, “para tratar de absolver todas las dudas e interrogantes que se puedan tener (con relación al proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas)”.

Por último, dijo que espera que haya una misma vocación de negociación con aquellos sectores, que han señalado que este proyecto de ley es el principal motivo, por el cual se está convocando a la medida de presión de mañana.

A su vez, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Social, Edgar Montaño, señaló que en lo que se refiere al sector aéreo y transporte terrestre, la medida de protesta ocasionaría una pérdida económica de Bs. 6 millones. En tanto a nivel general, por un solo día de paro, el departamento cruceño perdería $us 32 millones y a nivel nacional las perdidas serían de $us 112 millones.

A través de un comunicado, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) informó que los municipios, por día de paro, perderán Bs 50 millones, de acuerdo a sus recursos correspondientes por recaudaciones y transferencias por Coparticipación Tributaria, por lo cual no acatarán el paro.

Siguiendo esa misma línea, la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) instruyó a sus afiliados, por medio de un documento, no acatar la medida convocada por el sector gremial. “Instruimos no acatar dicho paro, ya que sería un perjuicio a nuestra reactivación económica “.

En Cochabamba, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), a través de un comunicado, exigió a las autoridades nacionales que retiren este polémico proyecto de ley, además de otro paquete de normas, porque atentarían contra la libertad de prensa.

“Rechazamos la pretensión de leyes disimuladas en contra de la libertad de prensa, el verticalismo y manipulación de informaciones, los tráficos y coerciones en contra de periodistas y de medios independientes”, señaló el documento presentado.

