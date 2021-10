Simeone revela el intento por fichar a Leo Messi

Cuando el FC Barcelona decidió no renovarle el contrato a Lionel Messi, los rumores explotaron por todos lados. El Manchester City y el Paris Saint Germain se posicionaron como los principales candidatos a quedarse con el argentino y en esas horas, también asomó el Atlético de Madrid.

Fuente: https://ar.marca.com

Y recién ahora, Diego Simeone revela que hubo un pequeño y tímido intento por el argentino. El artífice era Luis Suárez, que unía se presencia en el club con la amistad que tiene con el argentino.

En diálogo con Olé, Simeone recordó: «Les cuento un detalle. Cuando pasó lo que pasó ahora en el Barcelona, lo llamamos a Luis (Suárez), con todo el respeto. A Leo no lo llamé pero a Luis sí. Y le pregunté para saber cómo estaba, qué pensaba, si había una mínima posibilidad, imaginándonos que podía venir al Atlético de Madrid».

Sin embargo, Simeone fue contundente: «Pero eso duró tres horas. El Paris Saint Germain, evidentemente, estaba obsesionado con esa incorporación. La verdad que no se dieron las situaciones de encontrarnos, porque él siempre estuvo en el Barcelona y nosotros en el Atlético de Madrid, y en la Selección tampoco».

Lo cierto es que El Cholo intentó lo imposible: tener a Leo Messi en el Atlético de Madrid. No obstante, como siempre se dice, no hay peor gestión que la que no se hace.