Stello Cochamanidis: “La lucha también es por los bolivianos que son del partido de Gobierno”

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz aseguró que nada detiene el paro cívico contra la Ley de Legitimación de Ganancias ilícitas y otras normas que atentan contra la libertad y los derechos constitucionales. Pidió que la jornada de protesta sea pacífica

Fuente: El Deber

Nada detendrá el paro convocado para este lunes 11 de octubre por el Comité Pro Santa Cruz, informó este sábado el vicepresidente del ente cívico, Stello Cochamanidis, al señalar que la lucha favorecerá incluso a las personas que son afines al partido de Gobierno (MAS).

Uno de los motivos del paro de 24 horas convocado por el Comité Cívico es para exigir la anulación del proyecto de Ley de Legitimación de Ganancias ilícitas, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero que fue rechazado por varios sectores, entre ellos los gremialistas que están dentro de la organización del ente cívico.

“Estamos apoyando a un sector afiliado al comité. El transporto pesado y el transporte público van acatar el paro, ayer se sumaron otras alcaldías de Santa Cruz, es un paro de conciencia de las personas y vale la pena arriesgar un día”, sostuvo el dirigente al referirse a la polémica norma que es rechazada por varios sectores.

No obstante, recordó que el paro también es para exigir que el gobierno anule un paquete de siete leyes, que, según él, atenta contra la libertad de los ciudadanos y la democracia. Expuso que ahora con este compendio legal el Gobierno pretende instaurar un sistema represor.

“Ahora nada puede detener el paro, todos los sectores están preparados salvo que el gobierno atienda los 7 puntos, eso es lo único que pued frenar el paro de este lunes”, manifestó el dirigente cívico.

Según Cochamanidis, hay gente que es víctima de persecución política. Aseguró que el paro será pacífico y que se permitirá el paso de ambulancias, así como de los medios de comunicación. “Le pido al pueblo que dejen pasar a las ambulancias, a las empresas de servicios básicos porque no podemos cortar sus servicios. El comité no emite ningún tipo de pase de circulación. Que sea un paro de conciencia”, señaló.

Además, agregó que la protesta no solo favorecerá a un sector en específico, sino también a los que son parte del Movimiento Al Socialismo (MAS), porque las normas afectan a todos. “Yo respeto que no estén de acuerdo (con el paro), pero la lucha también es por esos bolivianos que pueden ser del partido de Gobierno que no van salir de sus casas”, dijo.

Fuente: El Deber