The Strongest: «El dinero de la Copa no alcanzó»; el nuevo directorio verá tema Blackburn

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Ronald Crespo, presidente transitorio de The Strongest, se apresta a dejar el club con las elecciones que se realizarán en noviembre. El directivo señaló que se va conforme porque no hay problemas en la entidad, considera que cumplió.

Destacó que los jugadores, administrativos y obreros están al día en el tema salarial, además que se logró cumplir con las cuotas de los planes de pago por deudas impositivas.

¿Cómo recibirá el club el siguiente directorio?

Creo que en mejores condiciones de lo que lo hicimos, estamos con sueldos al día, mientras que nosotros lo recibimos con salarios pendientes de diciembre, enero y febrero. Tengo al plantel administrativo y obreros al día en el tema económico, las obligaciones básicas están en orden y tenemos planes de pago en el tema impositivo, no sólo los que había, los que se cumplieron con rigurosidad, sino que generamos otros por la falta de liquidez. Todo están en orden, no hay problemas.

¿Habrá déficit en el club?

Lo normal, lo que tienen todos los equipos porque no estamos al margen de la realidad. Son temas que se irán solucionando a medida que pase el tiempo. De las deudas que dejaron prácticamente cumplí con el 80%, no me refiero a las grandes, sino a los proveedores.

¿Cómo se hizo para mantener al club al día?

Se hizo una gestión administrativa ordenada y coherente. En esta gestión no gocé de los dineros que otorga la televisión, todos estaban pignorados, a pesar de que subieron los ingresos, no recibimos ni un centavo de esa cuenta. Fuimos bicicleteando y manejando de forma equilibrada.

¿Alcanzó el premio de la Libertadores?

El dinero no alcanzó y se tenía que generar. Tuvimos que hacer varios ejercicios para conseguir lo necesario y cumplir con las obligaciones.

¿Fue difícil su gestión?

Fue un reto importante. Creo que manejar The Strongest es un privilegio, fue un ejercicio muy importante para este directorio. Puedo decir que me voy con la satisfacción del deber cumplido, a pesar de las críticas que recibimos y las adversidades, avanzamos y llegamos a esta época preelectoral.

¿Quiénes le criticaron más y qué les puede decir?

Fueron grupos con cuentas falsas en redes sociales que trataron de confundir a la gente, intensiones de desestabilizar desde el momento en que asumí, no dejaron trabajar y avanzar. Hubo también gente de medios de comunicación malintencionados que trataron de desvirtuar indicando que yo asumí por algún interés.

Tengo la conciencia tranquila porque sé que conduje al club por el mejor camino.

¿Qué es lo que le faltó hacer?

Muchas cosas, como un ordenamiento administrativo contable donde se tenga un sistema adecuado con la envergadura que tiene la institución. Seguimos ingresando recibos manuales y los egresos de la misma forma, a estas alturas no tendría que ser así.

¿Cómo va el empadronamiento para las elecciones?

Bien, aunque el pasado sábado nuevamente hubo ataques. Cuando se convoca a un empadronamiento, hay ciertas reglas, pero existe gente que no le gusta cumplirlas porque se ven afectados en sus intereses y defenestran a la familia.

¿Quiénes podrán votar?

De acuerdo con nuestros estatutos quienes tienen derecho de votar son los aportantes, los que generaron un apoyo a la institución con la adquisición de su Tigre de Oro. Hay tarjetas que son regaladas, ellos no deben participar en las elecciones porque no están aportando.

Hemos cambiado el sistema, antes se usaba un sistema correlativo que era fácil de adulterar, pero ahora contamos con un código QR que bloquea si es que dos personas quieren entrar a un mismo partido.

Tenemos una larga lista de vitalicios, los cuales están dentro del estatuto, pero vitalicio es aquel que durante 30 años hizo su aporte mensual al club y después de ese tiempo tiene derecho a ese título. Pero hay gente que ni la edad le da para ser socio vitalicio, es un misterio que vamos a descifrar.

Se anunció la renovación con Jeyson Chura y José Flores… ¿Qué pasa con Rolando Blackburn?

Hay que ver con quiénes se negociará, gran parte del equipo termina contrato a fin de año y es tuición del nuevo directorio, por eso las elecciones serán en noviembre.

¿Los jóvenes son prioridad?

Sí, tratamos de negociar con quienes tienen proyección como Chura, que es parte del primer equipo, y el Pollo Flores. También pagamos el 50% de la transferencia de Flores al club, ya que el anterior directorio no lo había hecho.

Llegué a un lugar que no esperaba y agradezco a Dios por ello, pude hacer algo por el club. Mi objetivo es llevar adelante las elecciones.

Logramos solucionar juicios como los de Bascón, Arzabe, Clarke, Chamagol, la señora Mary Mendoza y Eduardo Villegas, entre otros.