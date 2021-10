Tomasa: A Doria Medina no lo necesito ni lo necesitaré

Fuente: paginasiete.bo

«A (Samuel) Doria Medina no lo necesito ni lo necesitaré». Con estas palabras, la dirigente cocalera Tomasa Medina se refirió a la fotografía en la que aparece junto al líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.

«Sólo Dios sabe cómo me he mantenido en la lucha, nadie me ha dicho ‘toma estos 50 bolivianos’, pero a Doria Medina ni lo necesito ni lo necesitaré», afirmó la cocalera.