Transformers: Rise of the beasts llegaría a Hollywood con doblaje al quechua

Película de Decepticons y Autobots se estrenará el mismo día que el Día del Cusco.

La películas Transformers 7 trajo más de una alegría a los peruanos ya que fuimos elegidos como uno de los escenarios donde se filmó esta mega producción de Hollywood. El equipo de Estados Unidos coincidió también con las grabaciones de la Reina del sur 3, que trajo a Perú a su máxima estrella, la actriz mexicana Kate del Castillo.

Transformers: Rise of the beasts (el despertar de las bestias) ha tenido un presupuesto de 200 millones de dólares y su gran acogida en tierras incas generó que algunos profesionales y fans de la saga se animen a publicar videos donde se ve a los protagonistas hablando quechua, una de nuestras lenguas originarias.

Entre los creativos se encuentra Fernando Valencia Saire, artista y productor audiovisual cusqueño, quien anunció que desea doblar la película al quechua para su estreno en Perú y el mundo, programado para el 24 de junio del 2022, fecha en la que también se celebrará el Día del Cusco.

“Sería hermoso que el 24 de junio del 2022, Transformers: el despertar de las bestias se estrene también con una versión en quechua; hago un llamado a los productores, a los involucrados. El Perú tiene bastante talento para hacer este trabajo. Yo lo puedo hacer, mi equipo de producción lo puede hacer, pero depende de la productora, de los dueños de esta película hacer el doblaje oficial. Tenemos un estudio y las condiciones para hacer este trabajo”, aseveró.

Valencia llamó la atención de la comunidad en redes sociales al compartir un extracto de una de las películas de la exitosa saga en que los transformers alistan su llegada a la región Cusco. Comentó que se trató de una nueva versión en el idioma de los incas para dar la bienvenida a los autobots a Machu Picchu.

“Aprender la manera de hablar de los personajes; es un trabajo de voz, de posproducción para que sean voces robóticas sin llegar a la exageración, para que no sea burda la forma en que suene, lo más fiel posible escuchando el inglés y el español latino. No lo hice con un fin comercial, sino educativo. Es un regalo para los niños quechuahablantes, sobre todo para los adultos mayores, nuestros machulas, taytas y mamacus (adultos mayores quechuahablantes), que quizá no entendían de esta fiebre, esta algarabía, pero ahora ya saben por qué de nuestro fanatismo”, manifestó sobre su creación.

OPTIMUS PRIME HABLA EN QUECHUA

En el clip de cinco minutos se puede ver un fragmento de una escena del líder de los Autobots junto a sus compañeros siendo atacados por los decépticons. Asimismo, se le escucha decir que deben ir a la ciudad imperial del Cusco para sobrevivir.

“Busca la gran ciudad del Cusco, la ciudad de Machupicchu. En esa gente está una gran sabiduría para que nuestro pueblo sobreviva”, dice Optimus.

En el trabajo publicado en las redes sociales también se aprecia algunas tomas de la grabación de la séptima entrega de la saga “Transformers: The Rise of The Beasts” que han sido captadas por las personas en la ciudad del Cusco.

“ÓPTIMUS PRIME HABLA QUECHUA. Una pequeña adaptación de la saga, y la llegada de la franquicia a nuestra querida ciudad imperial”, se lee en la descripción del vídeo publicado en Facebook.

¿CUÁNDO SE ESTRENA TRANSFORMERS 7?

La película Transformers: rise of the beats está programado para llegar a las salas de cine el próximo 24 de junio del 2022.

Fuente: Infobae