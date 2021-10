Tras video, diputados paraguayos pedirán que se declare persona no grata a Cronenbold

Fuente: paginasiete.bo

Juan Pérez Munguía / Página Siete Digital

El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de Diputados de Paraguay, Walter Harms, anunció este jueves que promoverá que el pleno de esa instancia declare persona no grata al embajador de Bolivia, Mario Cronenbold, luego de hacerse público un video en que el diplomático boliviano se refiere al del tereré y el guaraní de manera burlona.

“Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores voy a pedir que la Cámara de Diputados lo declare persona no grata por este gesto de ofensa. Plantearé que la plenaria el miércoles (3 de noviembre) apruebe esta declaración y nos expresemos sobre el mismo”, dijo el parlamentario, en contacto con Página Siete Digital.

Harms explicó que la declaratoria será aprobada en la Cámara Baja paraguaya la próxima semana, debido a que el audiovisual publicado por Cronenbold causó indignación en la población paraguaya.

El embajador publicó ayer un video en su cuenta de TikTok, que fue grabado en legación diplomática de Bolivia en el país vecino. Con el tereré en mano, cambia su entonación y acento mientras repite “esta es mi voz tomando tereré”, en un guaraní mal pronunciado.

El legislador Harms manifestó que la actitud del representante del Gobierno boliviano demuestra que no conoce cómo debe comportarse un diplomático. Agregó que no merece el cargo que tiene, por su poca seriedad y falta de respeto en el país donde ahora debe ejercer funciones.

“Esta persona no merece tener el rango de diplomático, porque evidentemente no le calza el cargo. También es evidente que no tiene noción de cuál debe ser el comportamiento de una persona que tiene la representación oficial de su país y en el extranjero”, manifestó a este medio.

Cronenbold fue designado embajador de Bolivia en Paraguay por el presidente Luis Arce, meses después de perder las elecciones subnacionales para la Gobernación de Santa Cruz.

En su trayectoria política no detalla que tenga formación diplomática o en asuntos exteriores.