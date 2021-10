Un hombre roba la casa de una mascota y se la lleva en la maletera de un vehículo

Fuente: Unitel

Vecinos denuncian el robo de una casa de mascota que se encontraba en la acera de un domicilio particular de la zona San Antonio de la ciudad de La Paz. El hecho sucedió la madrugada del pasado martes y fue captada por una cámara de video vigilancia del lugar.

En las imágenes se puede apreciar como un hombre procede a levantar la casa del perro y la traslada hasta un vehículo de color blanco, lo introduce en su maletera y huye del lugar.

Tras este hecho, los dueños de la mascota se vieron sorprendidos y la mascota quedó sin lugar para dormir y descansar.

A consecuencia de varios animales callejeros en la zona, una familia decidió comprar una casa de mascota e instalarla en la acera de su domicilio para dar refugio a estos animales callejeros.

De acuerdo a la denuncia de los afectados, los robos en esta zona serian constante pese a existir un módulo policial a cuadras del lugar.

“Esto paso el partes en la madrugada, no hemos hecho la denuncia porque sabemos que la Policía no va hacer nada, ya anteriormente hemos denunciado que han robado una batería de un vehículo pero no hicieron nada los policías”, denunció una víctima.

Otra de las vecinas cuenta que la casita era usada por varias mascotas callejeras, que incluso recibían alimentación por la familia afectada.

En el lugar solo quedaron algunos envases que eran usados como bebederos de agua para los animales.

Los vecinos del lugar expresaron su preocupación y molestia por el poco interés de los Policías por estos hechos de robo.