Unzueta se abstuvo de declarar ante denuncia de corrupción y recibe apoyo

El gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, se abstuvo de declarar el miércoles ante la Fiscalía de distrito por supuestos actos de corrupción dentro de un proceso para la adquisición de motorizados destinado para fortalecer la seguridad ciudadana.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com.bo

“Ya está bueno de esta persecusión política, le duela a quien le duela, el pueblo va a tener a Alejandro Unzueta hasta que me quede la última gota de sudor y sangre en mi vida”, afirmó al salir de la Fiscalía.

Diferentes organizaciones instalaron una vigilia al frente de la Fiscalía en apoyo a la autoridad departamental, que ingresó acompañado de sus principales colaboradores.

La Policía reforzó sus efectivos dentro y fuera de la institución para evitar desórdenes

Unzueta, se dirigió caminando hasta la Gobernación acompañado por sus seguidores y vecinos que le expresaron su apoyo.

Mauricio Shriqui, abogado particular del Gobernador calificó de falsa y temeraria la denuncia contra esa autoridad, a la vez que cuestionó al Ministerio Público por admitirla porque no tiene sustento.

La denuncia presentada por el abogado Ariel Vicente Córdova es por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, malversación y uso indebido de influencias.

“No existe un solo elemento probatorio que haga notar que existen los delitos denunciados, consecuentemente es una denuncia falsa, una invención, una narrativa”, aseguró.

Afirmó que quien presentó la denuncia obedece a una estrategia malévola para desgastar políticamente al Gobernador.

La denuncia es por la adquisición de 11 camionetas y 13 motocicletas por un monto de 3,3 millones de bolivianos. El proceso se inició en 2020 cuando Unzueta no era gobernador.

Según la denuncia los recursos con los que se pagó parte de los motorizados no estaban presupuestados, lo cual no es cierto porque no se hizo ningún pago.

“Se envió a la Asamblea Legislativa Departamental un reformulado en el que se incluyen los recursos para el pago, pero jamás se pagó un solo boliviano”, explicó.

Criticó al Ministerio Público por no revisar si este tipo de denuncias reunen los requisitos mínimos para admitirla.

Shriqui, dijo que la denuncia fue presentada el 8 de octubre y el 12 se citó al Gobernador, pero el Ministerio Público no demuestra la misma celeridad en otros casos.

El secretario departamental de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Franz Muñoz, dijo que sorprende la celeridad con la que trabaja el Ministerio Público cuando se trata de denuncias contra el Gobernador, pero no sucede lo mismo en el caso de ex autoridades.

Aseguró que se han presentado 203 denuncias de corrupción contra anteriores autoridades, las cuales no avanzan a pesar de las pruebas fehacientes adjuntadas.