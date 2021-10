Vecinos del D-12 comienzan protestas contra la Alcaldía alteña

Un sector de los vecinos del Distrito 12 de El Alto, decide adelantarse y comienzan las protestas contra la Alcaldía de El Alto y denuncian que discriminados porque no responden a sus demandas y tampoco construyen obras en sus zonas.

“En caso de que no nos reciban, analizaremos tomar medidas de presión, tomaremos medidas drásticas, haremos un análisis con los presidentes de las juntas vecinales, ya que hemos esperando pacientemente que las autoridades nos atiendan, pero no hay ningún tipo de respuesta”, expresó uno de los ejecutivos del Distrito 12, Eder Mamani de quien se dice que está vinculado a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Daniel Tenorio que es afín al MAS.

DISCRIMINCIÓN

Denunció discriminación por parte de las autoridades municipales y por los dirigentes afines, porque ninguno quiere recibirlos, ni mucho menos escuchar las demandas que tienen como distrito.

“Intentamos reunirnos con la Subalcaldesa, pero no nos quiere recibir, por eso nos sentimos discriminados, no nos quieren hacer entrar a sus ampliados, los de la Fejuve afín al municipio, nos dicen ´ustedes son dirigentes posesionados por la Fejuve de la 6 de Marzo y no son bienvenidos´, por lo que nos sentimos discriminados”, remarcó.

Mamani lamentó que, a medio año de la gestión de Eva Copa, ni las autoridades municipales, ni los dirigentes afines estén dispuestos a trabajar de forma conjunta por el desarrollo del distrito.

“Hace dos meses atrás quisimos hacer conocer nuestras demandas a la Fejuve afín al municipio, pedimos información sobre nuestro POA (Plan Operativo Anual), pero no nos dan información, nos dicen que tenemos recursos, pero no lo vemos en la práctica”, afirmó Mamani.

DEMANDAS

Entre las demandas que tiene el Distrito 12 están: la ejecución del POA 2021, así como los POA´s zonales de gestiones pasadas, además porque en algunos casos, según los propios vecinos, existen pendientes del 2019.

“Todo el tiempo nos dicen que no hay presupuesto, pero en las zonas y urbanizaciones afines, se están ejecutando obras, y nadie nos explica sobre esta situación. También estamos exigiendo luminarias, enviamos notas, pero vienen los técnicos, revisan los focos y nos dicen que debemos comprar nosotros los accesorios, porque no hay presupuesto”, explicó.

El pliego de demandas también contempla el funcionamiento de una Estación Policial Integral (EPI) en Alto Chijini, donde se cuenta con una infraestructura en calidad de “elefante blanco”, que fue inaugurada por las autoridades municipales sin embargo no funciona por falta de equipamiento y mobiliario.