Verónica del Castillo reveló detalles sobre el violento matrimonio entre Kate y Luis García

La hermana de la actriz reconoció que no pudo ayudar a que la violencia intrafamiliar se detuviera, pues Kate nunca pidió ayuda pensando en que podría llevar a un mejor futuro a su relación con el comentarista

Kate del Castillo y Luis Garcia estuvieron casados por unos años, en los cuales la actriz fue víctima de violencia (Foto: Cuartoscuro)





Kate del Castillo reveló que durante su matrimonio con el comentarista Luis García sufrió de violencia intrafamiliar, incluso, llegó a intentar estrangularla. Es ahora Verónica quien reveló cómo su familia no pudo ayudar a la actriz a salir de esa relación.

Luis García y Kate del Castillo llegaron al altar en 2001 y se divorciaron en 2004. La protagonista de La Reina del Sur reveló que durante su matrimonio, desde el primer día, fue un tormento para ella, pues estaba tan enamorada que quería que las cosas funcionaran sin importar lo que tuviera que afrontar.

Es ahora su hermana Verónica quien recordó esos angustiosos años, pues aunque no mencionó si ella y sus padres estaban al tanto de lo que Kate estaba viviendo con su esposo, aseguró que no lograron hacer nada por ella porque no lo permitió, ya que no pidió ayuda con tal de no causar preocupaciones.

Verónica aseguró que su hermana fue manipulada para permanecer en su matrimonio (Foto: Infobae)

“No pude ayudarla mucho porque ella no entró, no nos permitió entrar. Ella se cerró herméticamente y nos bloqueó, estaba secuestrada emocionalmente, entonces no pudimos ayudarla mucho, pero ya después la hicimos nuestra, la recuperamos, la tuvimos en la casa muy bien”, confesó a las cámaras de Sale el Sol.

Fue 14 años después de su divorcio que Kate expuso por primera vez la violencia que sufrió por parte del llamado Dr. García, y reveló que se había tomado tanto tiempo porque se sentía avergonzada de lo que vivió, misma razón por la que decidió emigrar a Estados Unidos.

Pese a que ella y su familia son reconocidos por el férreo carácter que tienen, Verónica explicó que no importa lo fuerte que sea una mujer, porque existe la manipulación y con ella cualquier persona puede ser víctima de violencia intrafamiliar sin darse cuenta o quedarse sin la posibilidad de pedir ayuda.

Kate reveló que sufrió de violencia después de que pasó más de una década de su divorcio (Foto: EFE/Armando Arorizo)

“Me dicen: ‘Oye, ¿pero cómo se dejó? ¿cómo sí es súper temeraria?’, y eso. Lo que pasa es que todos queremos escuchar una historia, que nos cuenten una historia, cuando llega un hombre y te cuenta esa historia, te la crees. Cuando estás vulnerable emocionalmente, y alguien que te diga todos los días desde que te despiertas ‘estás gorda, estás cachetona’, llega un momento en que sí te la crees y (hasta) la mujer más fuerte se llega a debilitar”, reflexionó Verónica.

Kate reveló en una entrevista que durante los años de matrimonio con el ex futbolista, él siempre la violentaba de forma verbal, diciéndole que era una actriz mala, que debía tomar clases. Esta situación después escaló hasta la violencia física. “Nunca le dije a nadie que ese hombre me pateaba y estrangulaba (…) Él se convirtió en una persona muy diferente y yo vivía con miedo”, señaló.

En diferentes entrevistas García Postigo ha hecho evidente su deseo de no hablar sobre las acusaciones que hizo su ex esposa en su contra, pero agradeció el hecho de haberse casado con ella y con su otra ex pareja, Lorenza Hegewisch.

Luis García no ha buscado desmentir las declaraciones de Kate (Foto: Instagram/@katedelcastillo @garciaposti)

“Yo arranco mi vida, es un Luis nuevo de los 30 para acá, aprendo muchas cosas de golpes importantes de dos matrimonios fallidos, que no es un tema para enorgullecerse. Agradezco a Lorenza y a Kate el haberme cruzado con ellas porque si soy medianamente feliz hoy y tengo lo que tengo y soy lo que soy es porque estas mujeres se cruzaron en mi camino”, mencionó el comentarista.

También dejó en claro que no buscará desmentir cada “rumor” que salga acerca de su vida privada, pues su núcleo familiar saben quién es y con eso le basta.