Video: Diputada dice que no dormía y aclara que se descompensó por un embarazo de alto riesgo

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Tacny Mendoza, que aparece recostada en un video que se hizo viral, aclaró que no dormía en la sesión virtual de la Cámara de Diputados, aclaró que lleva un embarazo de alto riesgo y que en el momento de la grabación se había descompensado.

El audiovisual fue divulgado este jueves en las redes sociales de la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero.

«Ahí está la diputada del MAS, sesionando de manera virtual a las 10:56 de la mañana y está durmiendo desde hace rato. Miren, así justifican su sueldo, acá está la gente que el lunes quería trabajar (lunes 11 de octubre, día del paro cívico), que querían ir a sus fuentes laborales, ejercer su trabajo, Así trabajan, durmiendo», se le escucha decir a Campero durante el video.

Mendoza lamentó que su colega cuestione una situación que desconoce.

“No me sentía bien, tenía dolor de cabeza, se descompuso todo, caí ahí en la cama, no me dormí. Cuando ingresaron a la habitación donde yo alquilo, fuimos directo al hospital. La diputada de CC se burla de la salud de las personas porque antes de hacer girar algo (en las redes) debería preguntar”, señaló la legisladora en una entrevista con la red Bolivisión.

Explicó que debido a su estado de salud sesiona de manera virtual desde Cobija, Pando, su región de origen. Contó que por ese motivo tampoco le dejaron abordar un avión para transportarse hasta La Paz.

Sin embargo, se disculpó del “pueblo boliviano” y dijo que no era su intención generar este tipo de polémica.

“Por el mal estado de mi salud me he descompuesto, me tuve que internar ayer (el jueves) hasta las siete de la noche en el hospital. Nadie sabe en el estado de salud que uno está, pero aún así uno tiene que cumplir con el trabajo y espero que a nadie le suceda, hay saber entender a una mujer”, señaló.