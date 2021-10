Voraz incendio en el Parque Tunari moviliza a bomberos y el humo llega a Cochabamba

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Un voraz incendio se propaga la tarde de este domingo por el Parque Nacional Tunari, en Cochabamba, donde desde la madrugada las llamas se salieron de control.

“Se ha salido de control y prácticamente es un incendio de magnitud. Necesitamos el auxilio de todas las unidades de bomberos de otras regiones, porque definitivamente esto se ha tornado incontrolable, no hay apoyo aéreo, no hay los medios suficientes. Hemos visto que la Policía no tiene batefuegos, mochilas. Hay muchos de los guardias que no tienen ni guantes”, informó Javier Bellot, uno de los miembros de Tunari Sin Fuego.

Medios locales informaron que el humo y las cenizas llegaron hasta la ciudad de Cochabamba.

Bellot indicó que se activaron a todos los grupos de bomberos voluntarios, pero que eso no fue suficiente para sofocar el fuego. Agregó que los bomberos de Cochabamba están cansados por las varias horas consecutivas que trabajan para combatir el incendio.

Mas temprano, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, indicó que se encontraban a la espera de que el Gobierno pueda enviar el helicóptero Bambi Bucket para ayudar a mitigar las llamas.

“Hemos estado preocupados y desde muy temprano hemos estado con la UGR (Unidad de Gestión de Riesgos) y estamos esperando el helicóptero Bambi (Bucket), que supuestamente debería estar apagando, porque estamos dentro del bosque”, informó.

Del mismo modo la senadora de Cochabamba Andrea Barrientos señaló que se necesita refuerzo aéreo y la asistencia del Ministerio de Defensa.

“Lo que se necesita en este momento es que salga el Bambi Bucket (…) Necesitamos que salga de manera inmediata, que el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, autorice la salida del Bambi Bucket, que el gobernador de Cochabamba insista al Gobierno”, señaló la legisladora.

Al respecto, el viceministro de Defensa, Juan Carlos Calvimontes, señaló que efectivos militares y bomberos voluntarios de la Gobernación y del Sernap se trasladaron a colaborar con la mitigación del fuego. La autoridad señaló que hay sospechas de que el fuego haya sido provocado.

“Lo que llama la atención y preocupa de sobremanera en nuestro parque (Tunari) es que este es el sexto incendio que venimos sofocando, ya la anterior semana se venían suscitando incendios continuos. La información que tenemos en este momento es que los mismos están siendo provocados por personas que tienen intereses marcados para que se pueda generar zozobra en el país”, indicó a la prensa.