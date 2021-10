WhatsApp ahora te permite cifrar las copias de seguridad de los chats que guardas en la nube: así puedes activarlo

Las copias de seguridad que haces de tus chats de WhatsApp se guardaban hasta ahora sin cifrar, aunque fueran almacenadas en la nube en los servicios de Google Drive o iCloud. La aplicación de mensajería ha anunciado ahora que, quienes quieran, pueden almacenar estas copias de seguridad de sus conversaciones con una capa adicional de seguridad, pudiendo cifrarlas. Esta nueva función es opcional.

Recuerda que cuando charlas con amigos, familia y otros contactos, desde hace unos años, WhatsApp cifra tus conversaciones de extremo a extremo. La aplicación lanzó esta función tras muchas polémicas que cuestionaban la privacidad del usuario en WhatsApp frente a otras apps de mensajería como Telegram. Estos mensajes que envías y recibes se guardan en tu dispositivo, pero muchas personas también hacen una copia de seguridad de sus chats en la nube.

Si guardas los chats en la nube (en Google Drive o en iCloud) sabes que si pierdes o rompes tu teléfono, te haces con un nuevo dispositivo, descargas WhatsApp y lo vinculas a tu número antiguo, vas a poder acceder a todas las conversaciones. Pero hasta ahora, esas conversaciones almacenadas se guardaban sin cifrar.

Así va a mejorar la seguridad, según WhatsApp <img alt=’whatsapp’ class=»centro_sinmarco» src=»https://eju.tv/wp-content/uploads/2021/10/img_61693c85b75bc.jpg»/>

Ya desde comienzos de año se comenzó a hablar de este plan del imperio Facebook para mejorar la privacicad de nuestros chats. El pasado mes de septiembre, Mark Zuckerberg habló de esta novedad en la que la empresa estaba trabajando.

En un comunicado de prensa dijo que conseguir esta función «ha sido un reto técnico realmente difícil que requirió un framework totalmente nuevo para el almacenamiento de claves y el almacenamiento en la nube en todos los sistemas operativos».

Ahora podrás proteger tu copia de seguridad con cifrado de extremo a extremo usando una contraseña que tú elijas o una clave de cifrado de 64 dígitos que solo tú conocerás. Según WhatsApp, nadie, ni siquiera WhatsApp o tu proveedor de copias de seguridad, podrá leer tus «backups» o tener acceso a la clave para desbloquearlas.

Con todo esto, no podemos olvidar que aunque la herramienta de mensajería publicite siempre que tiene el cifrado de extremo a extremo, hay estudios que han demostrado que existen circunstancias en las que Facebook ha restado importancia a la cantidad de datos que recopila de los usuarios de WhatsApp, lo que hace con ellos y a la cantidad que comparte con las autoridades, entre otros aspectos.

Cómo se activa y se desactiva la nueva función de cifrado <img alt=’whatsapp’ class=»centro_sinmarco» src=»https://eju.tv/wp-content/uploads/2021/10/img_61693c860a12d.jpg»/>

Para activar la copia de seguridad cifrada de extremo a extremo tienes que ir a los ajustes o configuración de la aplicación. Pulsa sobre la opción de Chats y luego sobre Copia de seguridad. Ahí tienes la opción de seleccionar si quieres que se guarden o no y en caso de que sí, puedes escoger si debe hacerse solo cuando tengas WiFi y si también quieres guardar vídeos en tu nube o no. Aquí es donde debe aparecer la nueva opción de Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo.

Por ahora, esta novedad se va desplegando así que cabe la posibilidad de que aún no la tengas disponible. Luego deberías tocar Continuar y, tras esto, seguir unos pasos para crear una contraseña o clave. Cuando acabes, toca Listo y espera que WhatsApp prepare tu copia de seguridad cifrada de extremo a extremo. La contraseña será importante porque, sin ella, no podrás restaurar tu copia de seguridad en el futuro, en caso de que cambies de móvil. WhatsApp no puede restablecer tu contraseña ni restaurar la copia de seguridad por ti.

Si, tras activar la opción la copia de seguridad cifrada de extremo a extremo, prefieres desactivarla, deberás seguir los mismos pasos y, en los mismos ajustes, tocar desactivar e ingresar la contraseña que hayas escogido cuando activaste la función.