Wilstermann confirma caso positivo de Lucas Galarza

El cuerpo médico de Wilstermann confirmó anoche que Lucas Galarza tiene Covid-19 y descartó que en el plantel hayan más jugadores contagiados.

El informe señala que “jugadores del plantel profesional, cuerpo médico, auxiliares y administrativos del club Wilstermann se realizaron las pruebas PCR. Los resultados fueron negativos en todos los casos, con excepción del jugador Lucas Galarza”.

De acuerdo al club, el golero Galarza presentó síntomas de Covid-19 la semana pasada, motivo por el que se procedió a su aislamiento y se confirmó el contagio tras la realización de las pruebas PCR.

“Se está efectuando un seguimiento continuo a la evolución y se le está realizando el tratamiento adecuado”, finaliza el informe médico.

Debido a que ayer el golero Arnaldo Giménez y el volante Moisés Villarroel tampoco estuvieron presentes en el entrenamiento, se especuló que había más de un caso positivo en el equipo. Sin embargo, el estratega aviador, Sergio Migliaccio, despejó varias dudas.

“Moisés volvió apenas cuando finalizó su presencia en la selección. Pero acá hay otros temas, como que la federación nos fijaron las fechas de los partidos cinco días antes y todos pensábamos que jugábamos sábado o domingo, pero nos lo pasaron para el domingo. Entonces, Moisés ya había fijado que estaría hoy (por ayer) en La Paz, para hacer un trámite”, explicó Migliaccio. Dijo que hoy el volante entrenará.

En el caso del portero Giménez, el estratega explicó que el arquero no trabajó con normalidad el domingo, porque está aún en tratamiento para recuperarse al 100% de la lesión del tendón de Aquiles.

“A Giménez lo hicimos jugar un mes antes de lo que tenía que jugar, él sigue con el tratamiento del tendón. Ayer (por el domingo) tenía un estudio del tendón y su ausencia de hoy (ayer) tiene que ver con un permiso que solicitó para hacer un trámite familiar”, afirmó Migliaccio.

Asimismo, el entrenador en principio garantizó la presencia de “Pipo” Giménez en el partido de mañana (15:00) ante Always Ready en El Alto.

El estratega también señaló que el portero no se perdió la jornada de trabajo de ayer, porque entrenó en la tarde.

Hoy definirá al once titular

Debido a que ayer no se tenía a todo el equipo completo, el estratega no practicó para definir al posible once titular.

Hoy no sólo tendrá a Arnaldo Giménez y Moisés Villarroel, sino también a Sebastián Reyes y Luis Rodríguez, quienes no estuvieron en el trabajo de la anterior semana porque estaban con la selección nacional.

Si mantiene el once con el que trabajó la anterior semana y se incluye a los seleccionados el once titular mañana podría ser prácticamente el mismo que venció a Vinto Palmaflor.

Tema elecciones

y observaciones

De acuerdo al calendario de la convocatoria para las elecciones del nuevo directorio del club Wilstermann, hoy 19 de octubre la Comisión Electoral de la FBF debe notificar a los candidatos si alguno de sus documentos fue observado o no.

En el caso que existan observaciones, desde el jueves 21 al sábado 23 los candidatos podrán presentar sus apelaciones.

La Comisión Electoral tendrá hasta el jueves 28 para notificar las resoluciones a las apelaciones presentadas.