Yassir Molina niega extorsión y permanece en Potosí a la espera de su audiencia

El líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, negó las acusaciones de extorsión por parte de algunos reos del penal de Cantumarca. Afirmó que el caso fue montado por algunos policías y reclusos del recinto.

A pesar de que se había anunciado que Molina sería trasladado a un penal de Oruro, el representante de la agrupación cochabambina permanece detenido en el juzgado departamental de Potosí, a la espera de una audiencia de medidas cautelares por, presuntamente, haber agredido a un reo, informó su madre, Daniela Hidalgo a la Agencia de Prensa Gráfica (APG),

Hidalgo acusó al Gobierno de montar revueltas en prisiones para solventar denuncias contra su hijo y la expresidenta Jeanine Añez, además de que responsabilizó a las autoridades nacionales si algo le sucediese a su hijo.

El sábado el movimiento cívico orureño y las plataformas ciudadanas esperaban a Molina para recibirlo y brindarle su respaldo.

“Todo el Comité Cívico le va a dar su respaldo al señor Yassir Molina, a su familia para que podamos colaborar en lo que necesite en esa situación de que se estuviera manipulando su situación jurídica (por el traslado) de un departamento a otro”, señaló a Radio Fides la cívica orureña Rosario Sandalio.

La justicia resolvió el viernes trasladar al opositor y a otros cuatro reclusos a Oruro, luego de que se registró un motín de reos en Potosí. Los privados de libertad acusaban a Molina de extorsiones dentro del penal.

Defensa

Desde el perfil de Facebook del líder de la RJC se publicó un comunicado en el que se explica que Molina y el resto de los integrantes de la agrupación cochabambina “trataron de adecuar los ambientes del lugar, pintaron paredes, arreglaron los baños y el sistema de luz” gracias a una colaboración que recibieron hace unos días.

«Lamentablemente vivir bien había sido un delito», señaló Molina acerca de las protestas que se originaron en el penal de Cantumarca, y negó que exista una pugna de poder al interior del reclusorio o que haya extorsionado a los reclusos.

«Aquí no hay una pugna de poder como lo indican, nosotros vivíamos en un pabellón totalmente diferente, totalmente aislados. A mí no me interesaba entrar a la población ni se hizo ningún cobro irregular. Gracias a la ayuda llegó pintura y otras cosas para mejorar los ambientes», señaló Molina.