Aduana: Pasajeros que porten divisas que superen los $us 10.000 debe hacer su declaración

Fuente: ABI

La Aduana Nacional (AN) aclaró que el pasajero que porte divisas que superan los $us 10.000 debe hacer su declaración mediante el formulario 250, caso contrario será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 4492.

“La Aduana Nacional aclara que todo pasajero que porte divisas arriba de los 10.000 dólares debe declarar mediante el formulario 250, caso contrario está pasivo a sanciones correspondientes según lo establecido en el Decreto Supremo N° 4492 del 21/04/20212”, publicó la AN en sus redes sociales.

La entidad hizo la aclaración después de la revisión de equipaje de mano de la pasajera Eliana Morales Añez, quien poseía $us 11.000, de los cuales $us 5.000 se encontraban en su mochila y otros $us 6.000 en su neceser (estuche para guardar cosméticos u objetos de aseo).

“Los hechos sucedieron tras la alerta que diera un can detector de divisas, sobre el equipaje de la pasajera, a quien se le consultó si llevaba montos de divisas arriba de los 10.000 dólares, lo que fue negado por la señorita”, indicó la AN.

De acuerdo con los datos de la Aduana Nacional, todo el procedimiento se encuentra registrado mediante las cámaras de seguridad, de las cuales se extrajeron las fotografías de lo ocurrido.