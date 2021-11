Agricultores australianos destruyen aguacates con sus tractores ante las cosechas récord y el desplome de los precios y la demanda

«No esperaba que nos golpeara tan fuerte como lo ha hecho. Realmente nos destrozó», asegura un agricultor.

Los agricultores australianos que se dedican al cultivo del aguacate se enfrentan a una importante crisis debido al desplome del precio de este fruto provocado por la caída de la demanda por parte de los consumidores.

Pese a que la pandemia de coronavirus ha afectado a la economía de todo el mundo, el problema del aguacate en Australia es principalmente un problema de cariz local, informa The Washington Post. Según recoge el periódico, el aguacate, un producto muy popular en Australia desde hace décadas, se vio perjudicado por un aumento de la oferta sumado a una reducción de la demanda causada por los prolongados cierres de la restauración, una combinación de factores que hizo que el precio de un aguacate se desplomara hasta unos 60 centavos.

The normally expensive fruit is so cheap in Australia that growers are feeding it to pigs https://t.co/vwcidW50Zy

— The Washington Post (@washingtonpost) November 3, 2021