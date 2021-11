Ana Bárbara se disculpó con un fan por ignorarlo en una presentación

La cantante Ana Bárbara le pidió disculpas a uno de sus fans por ignorarlo durante una presentación, según la famosa no escuchó cuando el joven la saludo por el ruido del lugar.

Fuente: Infobae

Fue a través de un video de TikTok donde la artista le mandó un mensaje a Ramiro, un fan que aparentemente esperaba su llegada en uno de sus conciertos y le pidió que saludara hacia la cámara pero Ana Bárbara pasó de largo y lo omitió.

‘’Saluda, Ana Bárbara. Saluditos’’, dijo el joven sonriendo, mientras la cantante pasó con un traje de charro y se tocó el oído, aparentó que se estaba acomodando el apuntador e intentó escuchar algo. La intérprete de Bandido fue criticada en redes sociales por el “desaire” que le habría hecho a su seguidor y se tomó el tiempo para realizar un pequeño clip en donde explicó lo que realmente sucedió.

“Hola, pedazos de mi alma. Tengo muchos comentarios, preguntas y sugerencias de que les hable acerca de esta situación del joven que según ustedes se llama Ramiro’’, comenzó a relatar.

Video: TikTok/@anabarbaraoficial

‘’Antes que nada quiero decirles que los artistas siempre traemos un monitor, un aparato en el oído y no escuchamos más que el sonido porque así podemos escuchar la banda, el mariachi y el grupo. Entonces, por ese ruido y que estaba sonando la música, no vi a Ramiro y no presté atención’’, mencionó muy tranquila Ana Bárbara.

“Se me cayó mi artista favorita”, “Aunque se disculpó estaba mirando a la cámara y sabía que la estaba grabando, mala onda de su parte”, “Dice que no escuchó pero su mirada lo dice todo”, “Según ella trae un aparato en la oreja que no la dejó verlo jajaja”, “Te olvidas que por nosotros tienes fama”, entre otros comentarios que mostraron el enojo de sus seguidores.

Sin embargo, Ana Bárbara siempre se caracterizó por ser una artista que constantemente se mantiene en contacto con sus fans y siempre les ha dedicado aunque sea un poco de su tiempo por eso es que se hizo viral el video de su fan.

“Para él y a todos mis seguidores, las personas que cantan y bailan mi música, tienen todo mi respeto y mi amor. Si hay alguna cosa que deba aclararte mi querido Ramiro, quiero que sepas que en cuanto te vea, te voy a dar un abrazo para que no quede ese mal sabor de boca un poco raro, pero nunca un desaire, ¿vale? Les mando un beso”, finalizó.

Por otro lado, recientemente causó revuelo en su Instagram con una publicación que compartió, en dicha foto se le ve con una medias de red, y con unas botas altas impresionantes, también llevó un maquillaje muy ligero y agregó una cadena, varios anillos y una pulsera. Su cabello solo lo usó planchado y suelto.

La cantante ha sorprendido constantemente por sus fotos y sus diferentes vestimentas, varios aseguran que se ve menor a los 55 años que tiene y todo gracias a su buena alimentación y a que hace mucho ejercicio.

Recordemos que hace poco impactó a sus más de 2 millones de seguidores con un look inspirado en el “Chapulín Colorado”, uno de los más icónicos personajes de Roberto Gómez Bolaños. Desde su perfil, Ana Bárbara publicó la singular fotografía donde posó frente a una pared y con un pie recargado en el bote de basura. El elemento que más llamó la atención de todo el vestuario que utilizó fue una playera roja con el clásico corazón rojo.