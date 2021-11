Ana Iparraguirre: “El kirchnerismo dejó de ser rebelde, es el status quo”

En un nuevo episodio del espacio digital “De Frente con Oscar Ortiz”, Ana Iparraguirre habló sobre las elecciones legislativas en Argentina que se realizarán el próximo 14 de noviembre, la proyección de un triunfo de la oposición y las perspectivas post electorales hasta los próximos comicios presidenciales.

Fuente: Publico.bo

Iparraguirre es directora general de Dynamics Consulting y licenciada en ciencias políticas por la Universidad de San Andrés, con una maestría en political management por la George Washington University. Consultora política con más de 15 años de experiencia, ha asesorado a campañas para presidentes, gobernadores y alcaldes en América Latina.

“Lo que está en juego es cuál va a ser la composición del Congreso. Pero más allá de eso, la pregunta es si el gran ordenador de la política argentina seguirá siendo el bicoalicionismo de kirchnerismo y antikirchnerismo. Algunas de las cosas que estamos viendo ponen en jaque ese orden”, señaló.

La analista dijo que en las PASO sucedieron “algunas cosas muy atípicas. La primera fue la baja participación, de un 66%, 10 puntos por debajo de la participación histórica. La segunda es que, si se ratifican los números de las PASO en la elección, la composición del Senado va a ser la primera desde la vuelta a la democracia en 1983 que el peronismo no va a tener quórum propio. Hay algo subyacente que está pasando, algo profundo que se está quebrando en la sociedad”.

“El Frente de Todos fue una alianza electoral, no una alianza para gobernar. Este gobierno tiene muchos accionistas. Hay datos relevantes: los jóvenes, históricamente cercanos al kirchnerismo, hoy tienen una opción en Milei y los libertarios. El kirchnerismo dejó de ser rebelde, es el status quo. Si bien las PASO las perdió el Frente de Todos, no me animo a decir todavía que las ganó Juntos por el Cambio”, precisó.

Sobre el fenómeno de Javier Milei, Iparraguirre dijo que hay dos lecturas: “que el péndulo se corre hacia la derecha, que en parte es cierto, y que la grieta entre kirchnerismo y antikirchnerismo va siendo reemplazada por la brecha entre políticos y ciudadanos. Cuando Milei habla de la casta eso resuena, principalmente en los más jóvenes, con tendencia antiestablishment. La pregunta es si lograrán generar un movimiento nacional con posibilidades de ganar una elección en el 2023”.

En relación a los cambios de fondo en la política latinoamericana, indicó que “la pandemia puso en evidencia las experiencias que perdemos o ganamos. Una vacación o un cumpleaños que perdemos son más difíciles de cuantificar. La política latinoamericana va a tener que aggiornarse para responder a esa pérdida de las experiencias”.

La politóloga añadió que después de las elecciones legislativas de Argentina vienen “dos años muy complicados, con un gobierno muy débil e internamente fragmentado. Será muy difícil generar confianza con la oposición. Existe la posibilidad de ir a un escenario donde no sólo esté desordenada la economía sino también la política. Si se fragmenta el Frente de Todos, del lado de la oposición también pueden haber facciones que intenten ir solas el 2023”.

En las conclusiones, Oscar Ortiz dijo que Argentina tiene en frente “un panorama muy complejo, donde las elecciones pueden acentuar las divisiones. No sólo con la grieta sino con la brecha entre ciudadanos y políticos, y en medio de un escenario de crisis económica con una devaluación que no se detiene. Esperemos que puedan encontrar un camino para fortalecer la democracia y recuperar su economía”.