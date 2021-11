Anticipación, gastos y cantidades: expertos observan traslado de tropas a Santa Cruz

Fuente: paginasiete.bo

Expertos observan la anticipación del traslado de tropas, los gastos que esta movilización supone y las cantidades despachadas a Santa Cruz, ya que esa región concentra más del 40% de las unidades de las Fuerzas Armadas (FFAA). Para tener la contraparte, Página Siete Digital se contactó con los encargados de comunicación del Ejército, que no dieron respuesta.

Fuentes de las FFAA informaron el jueves a este medio sobre el traslado de contingentes al departamento cruceño, con el fin de persuadir los bloqueos anunciados para la próxima semana. Además circularon videos que evidenciaron el movimiento.

Periodistas consultaron a los grupos de WhatsApp de comunicación de las fuerzas castrenses, pero la respuesta demoró unas tres horas, para recién precisar que la movilización se debía al aniversario del Ejército.

El especialista en temas de seguridad Samuel Montaño señaló que el aniversario del Ejército sólo fue celebrado con una parada militar en el gobierno de Jaime Paz Zamora. Además indicó que es inusual el traslado de unidades con más de una semana de anticipación a un acto. Observó que tampoco emitieron un comunicado para hacer esta operación con 72 horas de anticipación, como establece el procedimiento.

“Sólo dio una parada militar por el aniversario del Ejército durante el primer año de gobierno de Jaime Paz, luego no se volvió a dar más. Aparte es un absurdo el traslado de tropas a Santa Cruz con tanto tiempo de anticipación. Digo esto por Santa Cruz hay tres divisiones que representan 23 unidades militares, que es más del 40% de las Fuerzas Armadas. Además, cada departamento tiene sus unidades militares, por lo tanto, si quieren festejar algo no hay necesidad de trasladar unidades”, explicó Montaño.

El especialista, detalló que cada tractocamión que traslada tanquetas demanda un gasto de al menos 5.000 bolivianos, aparte del costo que significa llevar a personal militar, lo que hace que los gastos asciendan.

“¿Cuándo en los 211 años del Ejército hemos escuchado que hagan nueve paradas militares simultáneamente?”, cuestionó.

Asimismo indicó que el movimiento de tropas responde a un “estrategia de intimidación” ante el anuncio de bloqueos y paro por parte de cívicos y varios sectores.

Después de la repercusión por el traslado del contingente, el Ejército informó al final de la tarde del jueves que el desplazamiento de tropas y equipo militar es para la conmemoración de su día y el aniversario de la Batalla de Aroma, que se llevará a cabo el 13 de noviembre en las ciudades capitales del país. Además compartió un video de invitación a la población.

“Esta es una estratégica operacional para demostrar fuerza, logra un efecto psicológico. Esto es muy típico en gobiernos dictatoriales, se hace mucho en Corea del Norte, cuando hay regiones que hacen manifestaciones. En Cuba se ha hecho cada vez que había protestas. Lo ha hecho (Augusto) Pinochet, también lo hizo (Luis) García Meza”, apuntó.

El coronel del servicio pasivo y abogado Jorge Santistevan coincidió en que antes no hubo una para militar en los nueve departamentos por el aniversario del Ejército. Además, que para este tipo de actos no es habitual movilizar cazas tanques SK-105, vehículos ZFV-05, Urutus de reconocimiento, camionetas Hi Lux, motorizados de asalto, unidades especiales de satinadores y de la Policía Militar.

“Si el movimiento de tropas era para una parada militar, se debió haber tomado en cuenta determinados procedimientos previos, como la preparación de las unidades, equipo y material. También ejercicios, ensayos y las respectivas coordinaciones con autoridades locales, seguido del comunicado de prensa, pero nada de eso ha ocurrido, excepto el comunicado del Ejército demasiado tarde porque se alarmó a la población”, puntualizó.