Arias a Morales: “Debería estar liderando una marcha de trailers porque es exportador”

El burgomaestre afirmó que hay una serie de interrogantes de los verdaderos motivos por los cuales se realiza la marcha que partió el martes y que pretende llegar el próximo lunes a la ciudad sede de gobierno.

Fuente: Brújula Digital

El alcalde Iván Arias sostuvo que el expresidente Evo Morales, en vez de liderar la marcha del Movimiento Al Socialismo (MAS) hacia la ciudad de La Paz, debería dirigir “una marcha de trailers”, pues ya es parte del mundo empresarial exportador con la producción de pescados en el trópico cochabambino.

“Yo creo que Evo Morales ya es empresario, debería estar más bien liderando una marcha de trailers porque él es exportador, debería dedicarse a ser empresario como ya es”, dijo el alcalde Arias y cuestionó la marcha que Morales inició el martes en Caracollo.

“Ahora (Evo Morales) está liderando una marcha que no sé qué pretende: ¿hablar de federalismo? ¿Para qué?, ¿para hacer una Asamblea Constituyente y acortar el mandato del presidente (Luis) Arce?, ¿eso es lo que está buscando?, ¿qué hay detrás de esta marcha? El Presidente más bien debería ser respaldado por su partido (MAS)”, dijo el alcalde en radio Panamericana.

El miércoles, el alcalde Arias anunció que solicitará al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, medidas de resguardo para la población, edificios públicos y monumentos, ante la posibilidad de que la marcha que ingresará a La Paz el lunes provoque posibles destrozos.

La emisora paceña recordó que Morales aseguró que sus marchas no generan violencia. El alcalde respondió que los antecedentes del exmandatario dicen otra cosa. “El pez muere por su boca va a venir a reventar a La Paz y también cuando estuvimos en conflicto quería que se cercara a las ciudades, los antecedentes de Evo Morales no son tan elocuentes como para creerle lo que dice”, añadió el burgomaestre.

En ese marco, Arias reiteró este jueves su pedido a la ciudadanía para que coloque banderas blancas y bolivianas en las ventanas de sus viviendas para recibir a la marcha en la línea de “La Paz en paz”.

“A los paceños yo les pido por favor, no salir a provocar, no prestarnos a la provocación, ni silbidos; tranquilos, que entre la marcha, que hagan su acto en la plaza San Francisco, donde ellos vean más conveniente, pero, por favor, en la medida de lo posible, recibamos a los hermanos bolivianos con banderas bolivianas, banderas blancas, no queremos confrontación, no al odio, no a la venganza, yo creo que lo mejor es lo que nosotros planteamos: La Paz en paz”, aseguró el alcalde de La Paz.