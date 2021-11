Berlín conmemora el 9 de noviembre, «un día muy alemán»

«Debemos confrontarnos con esas fechas en todas sus contradicciones», afirmó el presidente del país, Frank-Walter Steinmeier, en un acto solemne y en presencia de los máximos representantes institucionales del país.

Junto a la canciller saliente, Angela Merkel, participaron en la ceremonia la presidenta del Bundestag (cámara baja del Parlamento), la socialdemócrata Bärbel Bas, así como el del Bundesrat (cámara alta), el izquierdista Bodo Ramelow, y el del Tribunal Constitucional, Stephan Harbarth.

«Es una fecha ambivalente para los alemanes, una fecha radiante y una fecha oscura», destacó Steinmeier. Un día en que «nos asoman las lágrimas» y en el que confluyen «la esperanza, ante lo mejor que le ha ocurrido a este país», pero también «sus abismos más oscuros».

Es por todo ello que el 9 de noviembre es «un día muy alemán», reflexionó Steinmeier, desde el Palacio de Bellevue, la sede presidencial.

El primero de los aniversarios, el del 1918, corresponde a la instauración de la República alemana, precipitada por la derrota de la Primera Guerra Mundial y la abdicación del emperador Guillermo II.

El segundo, el de 1938, es el de la llamada «Kristallnacht» o «Noche de los cristales rotos», la primera matanza organizada por los nazis contra los judíos. Ardieron entonces las sinagogas y comercios de todo el país y unos 30.000 judíos fueron detenidos y luego deportados.

#odt In der #Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten in ganz Deutschland Synagogen. Angehörige von SA und SS zertrümmerten Schaufenster jüdischer Geschäfte, demolierten die Wohnungen jüdischer Menschen und misshandelten ihre Bewohner. pic.twitter.com/EnF6UvnYml

Fue la noche «de la devastación», según relató la superviviente del Holocausto Margot Friedländer, quien estos días celebró sus cien años y a quien correspondió hoy evocar esa fecha en el acto oficial.

El tercer aniversario, el de la caída del Muro berlinés de 1989, representa la alegría del reencuentro entre ciudadanos y familias separados durante décadas por la llamada «Franja de la Muerte», construida por el régimen de la Alemania comunista.

Gedenken an der #Bernauer Straße in Berlin an eine Sternstunde der deutschen Geschichte: den #Mauerfall. Kulturstaatsministerin #Grütters: „Unvergessen bleiben der Mut und die #Freiheitsliebe der vielen DDR-Bürgerinnen und -Bürger, die dem #SED-Regime die Stirn geboten haben.“ pic.twitter.com/MpTzg3Mco0

