Brújulas para el ministerio. Mi respuesta a sus funcionarios

Después de mi último artículo en el que explico el error del ministro de Economía en el uso de variables nominales, al menos dos funcionarios de esa cartera (los señores Marañón y Huanca) se han tomado la molestia de replicarme; aunque es curioso que ninguno de ellos refute mi planteamiento central. Y digo curioso porque cuando se comete un error —por muy grosero que sea como el del ministro— lo normal es enmendar y dar vuelta a la página. O en el peor de los casos (no sin mucho cinismo) mirar a otro lado. Sin embargo, un mes después, gracias a los citados funcionarios seguimos echando sal a la herida y hablando del yerro del ministro. Importante y justo es reconocer que ni Marañón ni Huanca pretenden congraciarse con su jefe.

De vuelta a mi artículo, la idea del mismo es clara: el ministro se equivoca al usar datos nominales y afirmar que la actividad económica de Santa Cruz se multiplicó por seis durante el periodo 2006-2019. Analizando los datos del INE se puede observar que el PIB real (no el nominal) de Santa Cruz el año 2005 era de Bs. 7.880 millones mientras que en el año 2019 el PIB real era de Bs. 16.075 millones o sea, la actividad económica durante ese periodo se multiplicó por dos (no por seis), y en términos per cápita ni siquiera llega a duplicarse.

De hecho, si el ministro estuviese en lo correcto y usásemos su metodología de análisis para el período de la UDP (1982-1985), nos toparíamos con la sorpresa de que la actividad económica boliviana se multiplicó por seis mil (6.000). Por supuesto que esto es un absurdo, es más, los datos reales (los que debió usar el ministro) muestran un decrecimiento de la actividad económica durante ese periodo.

Ben Bernanke (expresidente de la Reserva Federal de EEUU) en su libro Macroeconomía advierte del problema de usar datos nominales cuando se quiere comparar variables económicas a través del tiempo. Lo mismo se puede encontrar en el libro de Krugman (nobel de economía 2008) o cualquier libro de texto de macroeconomía.

Por tanto, reto a los señores Marañón y Huanca a que demuestren que el análisis del ministro es correcto y por tanto la actividad económica de Bolivia se multiplicó por 6 mil durante los tres años de la UDP. Los invito a que afirmen que Krugman y Bernanke están equivocados y el ministro en lo correcto. Los conmino a que nos digan a todos que es así como analizan en el ministerio (nada va a cambiar, pero al menos sabremos a qué atenernos).

En otro tema; señor Huanca, mi ejemplo de la manzana no intenta explicar la mecánica de la inflación, sino que explica la importancia de diferenciar variables nominales de las reales. Señor Marañón, las regiones tienen distintas estructuras industriales e institucionales y por tanto están sujetas a distintos choques económicos, o sea que, decir que una región crece de forma distinta al resto del país no es generar racismo en lo económico (lo que sea que eso signifique).

Inicialmente pensé que solo era el ministro quien estaba perdido, ahora veo que hacen falta varias brújulas para el ministerio

Casto Martín Montero Kuscevic – Profesor de Economía, Jiaotong-Liverpool University