Cancillería destituye a Cronenbold y en Paraguay lo declaran persona no grata

Subió un video a TikTok en el que se burla de la cultura guaraní y del pueblo paraguayo. El canciller lo recibió en La Paz y no convenció su explicación. En Asunción lo declaran persona no grata, pero la decisión de alejarlo se tomó el lunes

Ivan Alejandro Paredes

Mario Cronenbold dejó ser embajador de Bolivia en Paraguay. Estuvo 24 días radicado en la misión diplomática en Asunción. Llegó a la capital paraguaya el 9 de octubre y el 1 de noviembre la Cancillería decidió el cese de sus funciones por el video que colgó en las redes sociales en el que se burlaba de las tradiciones del país vecino. Horas antes de su dimisión, se conoció que ayer la Cámara de Diputados de Paraguay lo declaró persona no grata.

Cronenbold tenía la misión de hacer realidad Puerto Busch para contar con una salida por el Atlántico. No lo logró. En sus redes sociales más se lo vio en viajes de turismo, participación en reuniones deportivas y poca gestión diplomática. El canciller Rogelio Mayta lamentó el exabrupto de Cronenbold. Lo convocó a La Paz y el 1 de noviembre decidió retirarlo de su misión diplomática.

“En relación al inconveniente diplomático producido por el embajador Mario Cronenbold Aponte en la República del Paraguay, informamos a la opinión pública que el representante diplomático fue convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia a constituirse en la ciudad de La Paz de manera inmediata. Tras recibir el informe y evaluar las circunstancias, el embajador Cronenbold fue cesado de sus funciones en fecha 1 de noviembre de 2021”, informó ayer la Cancillería de Bolivia mediante un comunicado de prensa.

Esta decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores se produjo tras la evaluación del video que hace una semana publicó el también exalcalde de Warnes en su cuenta de TikTok en el que se lo ve tomando tereré y de fondo se escucha una voz con acento paraguayo. Luego se escucha el idioma guaraní y se ve como si el excandidato a la Gobernación de Santa Cruz por el MAS fuera el autor. Ese comportamiento fue cuestionado por políticos de Paraguay e incluso pedían al presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, la expulsión del boliviano.

La semana pasada, Cronenbold ofreció disculpas públicas por la divulgación del video en TikTok, que posteriormente fue borrado. En un escueto texto en su cuenta en Twitter también agradeció la bienvenida recibida por ciudadanos de dicho país.

Es por eso que ayer la Cámara de Diputados de Paraguay lo declaró por unanimidad persona no grata. Esta acción no era vinculante, pero sí un llamado de atención.

El diputado paraguayo Walter Harms, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores, en contacto telefónico con EL DEBER informó que la decisión de declarar persona no grata a Cronenbold no podía ser vinculante para el Poder Ejecutivo de su país, pero admitió que esa decisión tiene un impacto.

“La Cancillería de Bolivia tuvo una decisión soberana sobre la situación de este señor (Cronenbold), la respetamos (la decisión) y hacemos votos para que la relación de ambos países hermanos pueda seguir en un alto nivel”, afirmó el diputado Harms.

Cancillería paraguaya

El legislador paraguayo acotó que tenía conocimiento que Cancillería de su país estaba evaluando la situación de Cronenbold, pero aseguró que desconocía si hubo de por medio alguna queja diplomática por parte de Asunción.

Mientras, la diputada paraguaya Celeste Amarilla respaldó la presentación de su colega Harms y lanzó duras críticas contra el diplomático boliviano. La legisladora ratificó que la decisión de declarar persona no grata a Cronenbold fue respaldada por unanimidad y también dijo que no es una resolución vinculante.

“Si yo tuviese la ignorancia que tiene el señor boliviano, me estaría burlando de las cholas con sombrerito y de sus cánticos. Pero como no soy ignorante y sé reconocer la diferencia de las personas, de las costumbres y de los idiomas, no lo hago; sí puedo criticarle a él (Cronembold), que no merece representar a su país y menos a Bolivia ante Paraguay, luego de la sangrienta guerra que hemos soportado los dos países”, repudió la legisladora Amarilla.

La Cancillería de Bolivia resaltó que el cese de funciones de Cronenbold no afecta a las relaciones con Paraguay, las que calificó que están “en su más alto nivel”. La Paz y Asunción, según Cancillería, trabajan en la reunión de gabinete binacional para la gestión 2022. El último encuentro presidencial fue en La Paz cuando Benítez visitó a Evo Morales en 2019.

El 1 de octubre Cronenbold viajaba con Evo Morales y el senador Leonardo Loza en el helicóptero que tuvo el percance en Chapare.