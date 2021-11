Constructoras no se reactivan y enfrentan iliquidez

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

La Cámara Departamental de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) advierte que el sector aún no se reactiva a los niveles anteriores a la pandemia y las empresas enfrentan una situación de iliquidez por deudas del nivel público.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) al 30 junio, el PIB de la construcción presentó una caída de -32,07% en 2020 y un crecimiento de 35,3% este año.

“Sin embargo, en relación con 2019 el sector registra una tasa negativa -8,9%. Esto significa que al 30 de junio de 2021, la construcción en Bolivia tiene un nivel inferior de casi 9% respecto al mismo mes de 2019”, señala Cadecocruz.

A esta situación se suma “la iliquidez de un elevado número de empresas constructoras debido a las planillas de avance de obra que adeudan las instituciones públicas contratantes y la falta de inversión pública en proyectos de infraestructura”, añade la Cámara de la Construcción.

Para la entidad, el crecimiento del PIB a junio tiene una base muy disminuida por la recesión de 2020 y sólo responde a un rebote estadístico no sostenible.

Si se considera la paralización casi total de actividades entre el 22 de marzo y el 10 de mayo de 2020, es lógico, señala la Cámara, que cualquier nivel de reactivación económica marca un crecimiento frente a la paralización pasada.

“En esta gestión la economía se está reactivando, sin embargo, apenas se está recuperando todo lo perdido y no se alcanzaron los niveles de 2019, por tanto, no es correcto considerar que será posible pagar el segundo aguinaldo, ya que no existe un crecimiento económico genuino”, aclara Cadecocruz.