Del censo a la ley antilavado: los cinco pasos atrás de Arce

Punto de vista

Carlos Nina

Generación Choquehuanca

“Recuperamos la democracia”

Yo creo que la Ley 1386 partió un poco mal, porque debió ser consensuada. Y ahí tenemos que ser autocríticos. Nuestros legisladores no han trabajado en sus regiones, no han consensuado con las organizaciones sociales.

Ahora bien, lo bueno del primer año de la gestión es que hemos recuperado la democracia. Se ha dado estabilidad económica y social con el Gobierno de nuestro hermano Lucho y David. Tenemos una seguridad plena de que lo estamos haciendo bien, trabajando para la población.

Lo malo es pues no haber consensuado algunas leyes como la que indiqué (Ley 1386). Las leyes primero tienen que ser consensuadas con el pueblo para después lanzarlas. Entonces, ese creo que ha sido uno de los errores. El hermano Presidente y el hermano jilata deben escuchar a sus bases, a sus organizaciones sociales, trabajar de la mano con ellos para que no cometamos ningún error.

Yo creo que los pasos atrás son equivocaciones, no podemos llamarlos estratégicos, porque no nos podemos equivocar ante el país. Debemos darle seguridad al país.

En el caso de la oposición, no tiene casi nada de bueno, porque no propone. No he visto que la oposición haya propuesto algunas leyes, no vi que la oposición trabaje para el conjunto de la sociedad. Lo único que hace la oposición es criticar y buscar convulsionar el país.