Demorará en regir regla azul que forza a servidores a ser del MAS

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

La disposición del estatuto de Movimiento Al Socialismo (MAS), que obliga a todos los funcionarios públicos a ser militantes de ese frente, demorará en estar vigente. Ello debido al proceso de socialización del documento que se lleva adelante, informaron a Página Siete legisladores del partido azul.

El artículo 67 de la norma interna del MAS no reconoce la figura de “autoridades neutrales” o “independientes” y dispone que todos los funcionarios deben militar en ese frente. El 29 de septiembre, el líder del MAS, Evo Morales, informó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el estatuto y que “entra en vigencia”.

No obstante, dos diputados oficialistas informaron que el estatuto aún no está vigente porque se está socializando.

“Todavía no está en vigencia el estatuto del MAS. El Tribunal Supremo Electoral ha dado un plazo de 90 días para socializar y una vez que se socialice recién va a entrar en vigencia. En ese tiempo vamos a ver si los movimientos sociales están conformes o no con el estatuto”, informó el diputado Rolando Cuéllar.

El diputado Héctor Arce agregó que Morales realiza talleres en todo el país para socializar el documento. Cuando se dé a conocer a nivel nacional se abrirá la fase para registrar a toda la militancia y acoger a quienes, ocupando cargos públicos, aún no están registrados en las listas azules.

“Tienen que inscribirse en nuestra organización política y para eso habrá un período que no se ha definido todavía para hacer una reinscripción de toda la militancia”, afirmó Arce.

En esa línea, el vocero político del MAS en Tarija, Henry Párraga, manifestó que se deben tomar en cuenta distintas variantes. Una de las que citó es que en el TSE no se abrió la fase de inscripción de nuevos militantes de las organizaciones políticas.

“No está habilitado el registro de inscripción de militantes de ningún partido político, porque el TSE aún no abrió este proceso. Entonces, cualquier militante del MAS, Creemos o de cualquier otro partido no podrá inscribirse”, expresó Párraga.

El 27 de octubre, las organizaciones del Pacto de Unidad anunciaron que erradicarán “el pitismo” de todas las instituciones públicas. En ese marco, se conoció que los sectores del partido azul pidieron listas a los ministerios de todos sus funcionarios para cruzar sus datos con el registro de militantes que tiene el Órgano Electoral, y así verificar si los servidores públicos están inscritos en el partido azul.

Los trabajadores que no estén registrados entrarán a una “lista negra” de funcionarios públicos “pititas”, informó a El Deber el encargado de la Dirección Departamental del MAS de La Paz, Omar Arce. El dirigente agregó que cuando se tenga terminada la lista acudirán al presidente Luis Arce para sugerirle que cambie a los “pititas” por militantes del MAS.

En el caso de los 17 ministros de Estado, no se conoce si todos son militantes del MAS. La mayoría de las páginas oficiales de los ministerios, en el enlace que muestra la hoja de vida del ministro o ministra, no hace referencia al tema. Uno de los pocos casos es el del ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, de quien en el portal se señala que “es militante” del MAS.

Cuéllar informó que el 18 de diciembre el MAS y el Pacto de Unidad evaluarán a los ministros, viceministros y directores. En esa actividad, indicó, también se pedirá el cambio de algunos ministros que “han flaqueado, han mantenido pititas” o ni siquiera son militantes.

“Hay mucha indignación con Lima, el ministro de Justicia dijo que no era masista y ha creado indignación dentro de los movimientos sociales y las bases. Si no se sienten masistas, no deberían ocupar cargos en el MAS; el ministro que no se sienta identificado con el MAS tiene que renunciar”, afirmó Cuéllar.