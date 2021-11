Descartan tolerancia para funcionarios que quieran asistir a la marcha, pueden solicitar permiso

La Ministra de Trabajo dijo que la norma le permite declarar tolerancia en días festivos o casos extraordinarios. En este caso, dijo que cada entidad pública tiene reglamentos internos de tolerancia y días libres.

Fuente: ANF

Los funcionarios que quieran asistir a la marcha que encabeza el máximo dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales no tendrán tolerancia, pero podrán solicitar permiso de acuerdo con los parámetros y necesidades de cada entidad estatal.

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, confirmó ese aspecto y señaló que su despacho no declarará “tolerancia” en favor de los funcionarios públicos. Sin embargo, explicó que cada entidad tiene una normativa interna de tolerancia y días libres.

“Lo que va a ocurrir mañana es una acción de nuestro pueblo y nosotros nos vamos a plegar de manera militante, pero sin perjudicar la atención a la gente y que el Estado siga funcionando. No vamos a declarar ninguna tolerancia (…) No está prohibido pedir permiso, el permiso que corresponda, pero nosotros como ministerio no vamos a declarar ninguna tolerancia”, dijo la autoridad en contacto con radio Panamericana.

La marcha prevé llegar a La Paz este lunes después de mediodía tras el recorrido del último tramo de cerca de 40 kilómetros. La actividad política terminará con un mitin en la plaza San Francisco.

En los últimos días se observó que diputados y senadores, además de ministros y directores de entidades descentralizadas se trasladaron hasta el lugar donde se encontraba la columna de marchistas.

El fin de semana fue aprovechado para que los ministros se sumen a la marcha, el presidente Luis Arce, acompañado por la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, y otros funcionarios públicos. Arce se acomodó al frente de la caravana, entre Evo Morales y el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Huarachi.

La movilización recibió el respaldo de diplomáticos del embajador de Argentina, Ariel Basteiro, y de Nicaragua, Elías Chévez, además está integrada por dirigentes del MAS.