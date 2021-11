El club Vaca Díez de Pando exigirá resarcimiento económico a la FBF

De acuerdo con el sorteo realizado el lunes para los cuartos de final de la Copa Simón Bolívar, el club Vaca Díez de Pando fue emparejado con Universitario de Cochabamba. Debía jugar el partido de ida este fin de semana en condición de visitante y por esa razón los pandinos se trasladaron a la ciudad del valle.

Pero, al haberse anulado el sorteo debido a las susceptibilidades que generó la forma en que lo llevó a cabo el director de competiciones de la FBF Adrián Monje, se decidió uno nuevo este miércoles por la noche (20:30).

El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el pandino Marcos Rodríguez, adelantó que se pedirá a la FBF un resarcimiento económico para el club Vaca Díez por los gastos de transporte y estadía ya realizados.

“Primero lo vamos a hacer a través de los tribunales federativos y si es necesario acudir a la justicia ordinaria lo haremos. Lo que pasa es que hay una mala interpretación del por qué acudir a la justicia ordinaria, ni la FIFA impide hacerlo cuando los derechos son vulnerados, en este caso hay una violación porque no ha habido un proceso para un nuevo sorteo de los partidos”, dijo Rodríguez.

Advirtió que cualquier otro rival que le toque a Vaca Díez en la nueva programación, va a generarle mayores gastos y mucho más si el partido de ida le toca jugar de local, porque tendría que volver a Cobija lo cual es más costoso que viajar a cualquier otra ciudad.

“Lamentablemente hay un club que sufre las consecuencias, que aunque no sea pandino yo lo defendería igual, porque hizo su logística y se encuentra en Cochabamba para jugar contra Universitario. Con un nuevo sorteo el gasto puede ser mayor y seguramente habrá demandas porque el que toma la decisión es el comité ejecutivo de la FBF y va a tener que asumir las consecuencias”, agregó.

Rodríguez hizo notar que fue el único miembro del comité ejecutivo de la FBF que no estuvo de acuerdo con que se anule el sorteo realizado el lunes, porque considera que no hubo nada irregular y a su criterio Adrián Monje no manipuló los bolos.

Según el dirigente pandino, Vaca Díez no asistirá al nuevo sorteo de la Copa Simón Bolívar pero acatará su resultado.

