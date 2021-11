more

El alcalde Iván Arias anunció este sábado que la Alcaldía de La Paz autorizará las fiestas de graduación de bachilleres siempre y cuando el conjunto de estudiantes de una promoción haya recibido la vacuna contra el COVID-19. La misma exigencia se hará a los dueños de los locales para evitar posibles contagios, añadió.

“Quiero dar un anuncio a los bachilleres, no vamos a permitir ninguna fiesta de fin de año si es que la promoción no está vacunada, solamente se dará autorización a los locales para fiestas de promoción de fin de año para los locales que garanticen que todos los bachilleres están vacunados, y segundo a las promociones les vamos a exigir aquello”, dijo Arias, durante un acto público en Alto Pasankeri.

Arias reiteró su preocupación por el aumento de contagios de COVID-19 en el municipio paceño, sobre todo por el número de pacientes ingresados a unidades de terapia intensiva (UTI) que no recibieron la vacuna. Dijo que los adultos mayores y los jóvenes son los más afectados en la cuarta ola.

“Estoy muy preocupado, los niveles de vacunación en La Paz son altos, pero debido a que somos una ciudad que es una metrópoli que contacta gente de todo el país, los niveles de vacunación de otros departamentos y del departamento (de La Paz) en general no son altos; han subido los casos y están afectados personas mayores y jóvenes, los mayores porque no han ido a hacerse colocar la tercera dosis y los menores porque no están vacunados”, explicó, según un boletín de la Agencia Municipal de Noticias.

Arias dijo que la ciudadanía se relajó respecto a los cuidados contra el COVID-19, por lo que pidió a los jóvenes y a los adultos mayores vacunarse en los puntos habilitados, como el de la plaza Mayor de San Francisco que funcionará este sábado y domingo entre las 08.00 y 20.00.