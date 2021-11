Este domingo empieza el encuentro del Nuevo Pentecostés

El XLII Encuentro del Nuevo Pentecostés, que tiene como lema “Llenos del Espíritu Santo con Domingo y San José, compartamos el banquete del Señor”, se realizará del 21 al 28 de noviembre en La Mansión y contará con la presencia de predicadores nacionales y extranjeros, quienes centrarán su adoración a la presencia edificante del Espíritu Santo, así también destacarán el rol que cumple San José como patrón de la Iglesia y recordarán la obra del predicador Santo Domingo al cumplirse 200 años de su muerte.

“Jesús nos dice me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón: me dejaré encontrar. Y es que solo en Dios encontramos el propósito de nuestra vida. Jesús nos invita en este tiempo a seguir buscándolo para comprender profundamente su bondad y amor que hoy más que nunca lo necesitamos», agrega el directivo de La Mansión.

“Las prédicas edificantes estarán a cargo de sacerdotes y laicos nacionales y extranjeros que transmitirán enseñanzas del evangelio y experiencias maravillosas de fe. Todos estamos invitados a la Eucaristía como alimento espiritual de un Dios vivo y así compartiremos el banquete del señor”, finalizó el Fray Serapio Fuentes.

El Encuentro Internacional del Nuevo Pentecostés que será emitido por plataformas digitales se desarrollará durante 8 días en La Mansión y contará con la participación de peregrinos nacionales y extranjeros. Para ello se cumplirán con todas las medidas sanitarias de bioseguridad, así como el aforo permitido por las autoridades de salud.