Evo revela que pidió a Lanchipa que no dimita

El expresidente Evo Morales participó ayer en Buenos Aires de la presentación del libro “Operación rescate”, un texto que narra los últimos días de su mandato que concluyó con la renuncia al cargo y su salida del país.

Durante el evento, el exmandatario dijo que cuando emergieron movimientos que pidieron la renuncia de Juan Lanchipa como fiscal general del Estado, mandó a decir que no lo haga. “Soy sincero, no tengo por qué mentir, mediante otros compañeros hice decir que no renuncie, que no renuncie el fiscal”, señaló Morales.

Entre septiembre y octubre de 2020 se produjeron varias protestas contra el fiscal a quien le acusaron de favorecer al MAS. La Resistencia Juvenil Cochala y otros colectivos protagonizaron esas protestas en Sucre. Morales, que entonces estaba asilado en Argentina, afirmó que siempre tenía quien le informe “la verdad”.

En los últimos cuatro meses, la Fiscalía desestimó continuar con las investigaciones sobre las denuncias del fraude electoral de 2019 y contrató una pericia extranjera con la que descartó “la manipulación informática” que denunció la misión de observación de la OEA en ese proceso.