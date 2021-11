Farías: «Cada vez me quedan menos días en la Selección»

Marco Mejía / La Paz

César Farías se irritó ayer con los medios de comunicación que cubrieron la práctica de la Selección nacional. A gritos dijo que le “quedan pocos días como técnico” del cuadro nacional.

¿Qué pasó? La prensa deportiva fue citada para cubrir el entrenamiento del seleccionado desde las 16:30. En el comunicado difundido por la jefatura de prensa de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se especificó que el trabajo será “con acceso a la prensa” y no se especificó el tiempo límite.

Una vez que pasó la etapa de calentamiento, los jugadores fueron llamados por los asistentes del DT al arco sur del estadio Hernando Siles para realizar jugadas con pelota detenida. En ese momento el encargado de prensa pidió la salida de los comunicadores, algo que se cumplía, pese a que no estaba pactado así.

De pronto Farías, quien llegó tarde al Siles, salió de la casamata donde se instala habitualmente la mesa de control y comenzó a gritar a los periodistas que estaban en el sector de la preferencia. “No me importa ser antipático, yo sé que cada día me queda menos en el país, pero defiendan a su Selección, no filmen esas jugadas. A ustedes se les permite entrar y no cumplen… Listo, mañana ya no entran”, vociferó desde la cancha, furioso porque supuestamente los medios habrían incumplido lo que se pactó.

A la salida del escenario, se le explicó al encargado de prensa (Alberto Berna) que el comunicado no limitaba el trabajo de los medios por 20 minutos y que debía coordinar mejor su tarea con el DT o al menos explicarle lo sucedido.

En la anterior triple fecha, Farías no se había hecho problemas en que la prensa deportiva vea en su integridad la práctica, pero ayer cambió.

“Pies sobre la tierra”

Juan Carlos Arce destacó el esfuerzo que mostraron varios jóvenes que tuvieron la oportunidad de jugar el amistoso frente a El Salvador. Uno de los capitanes de la Verde alertó que las cosas serán totalmente distintas en el encuentro del próximo jueves con los incaicos.

“No hemos ganado nada, seguimos con los pies sobre la tierra y somos conscientes de que tenemos un gran rival en el frente. A Perú vamos a ir a sacar puntos para demostrar que seguimos con esa ambición de llegar a cosas mayores”, resaltó el seleccionado.

Resaltó que ante los peruanos se debe hacer un partido “perfecto” para sumar las tres unidades que acercarían mucho más a Bolivia a la zona de clasificación a la próxima cita mundialista.

“Venimos con un triunfo que te ayuda en la parte anímica, pero reitero que hay que estar con los pies sobre la tierra, ya que no hemos ganado nada, aunque nuestra ilusión sigue intacta”, añadió.

Agregó que forma parte de un grupo de jugadores que se encuentra con riesgo de sufrir la segunda amonestación que lo inhabilitaría para el compromiso frente a Uruguay.

“Por el momento voy a dejar a un lado ese tema, lo importante es sacar un buen resultado en Lima”, destacó.