Fiscalía dice que según Vera, compra de 61 buses PumaKatari generó daño de Bs 26 millones

Ante la insistencia de la prensa sobre si se confirmó que existe riesgo de fuga de Revilla, el fiscal alegó que el Ministerio Público “va presumir que cualquier investigado puede darse a la fuga, el hecho de que no salga del país no significa que pueda trasladarse, la locomoción está planteando, puede trasladarse a cualquier parte de Bolivia, simplemente no puede salir porque tiene proceso que se está investigando”.

Sin embargo, luego Aramayo se contradijo manifestando que, si existe o no riesgos procesales, como la fuga, se determinará cuando exista una resolución de imputación. “Estamos en la etapa preliminar de investigaciones”, resaltó. Finalmente, la autoridad indicó que se tiene información de que Revilla no está en La Paz y que solicitará a Migración para verificar si aún está en territorio boliviano.