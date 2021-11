Gobernador de Tarija insiste en la necesidad de un pacto fiscal con el nivel central

Fuente: El País

El gobernador del departamento de Tarija, Lic. Oscar Montes Barzón, enfatizó la necesidad de un verdadero pacto fiscal, que en los últimos años se postergó con la excusa de no tener datos actualizados, por lo que se espera que el censo nacional del próximo año sirva para establecer la discusión sobre la distribución de los recursos económicos, porque la mayoría de las competencias están en las gobernaciones y los municipios.

“Hay varias leyes que son de competencia nacional o son iniciativas nacionales que las estamos pagando con recursos locales, por ejemplo, la renta dignidad se paga con el 30% del IDH de Tarija, o el caso de la policía nacional, que es competencia del gobierno, se le destina el 10% del IDH, en el tema de los pre diarios, el 8%. También hay un bono de vacunación, que lo da el Ministro de Salud a todos sus empelados y lo pagamos también con el IDH”, añadió.

Montes insistió que esos temas se deben ajustar porque los gobiernos subnacionales no pueden seguir soportando esas cargas nacionales, cuando hay temas locales tan elementales que se tiene que atender, como el agua: “Hay un pueblo guaraní que está justo frente a Villa Montes, cruzando el rió a las orillas del Aguarague y no tiene agua, eso está pasando en la mayoría de los municipios, tenemos problemas elementales como el agua en esta época de sequía pero no podemos atender porque parte de nuestros recursos se van a financiar iniciativas o programas del gobierno nacional”.

En ese sentido, la primera autoridad del departamento, dijo que acatará las determinaciones del Comité Cívico entorno al paro indefinido en contra de las leyes nacionales que pretenden vulnerar las autonomías y las libertades individuales, con la suspensión de actividades en toda la gobernación del departamento.

Montes explicó qué si bien el gobierno nacional está facultado para elaborar el plan de desarrollo integral para el país y todos los gobiernos autónomos deben de adecuarse a ese plan, la Ley 342 de Desarrollo Económico y Social, no deja de generar dudas por la constante intención del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), de poner lineamientos que van en contra del desarrollo que las regiones buscan.

“Hay la duda, sobre cómo se acompañará al crecimiento de las autonomías, porque las instituciones que están al lado de la población son las gobernaciones y las alcaldías, el gobierno nacional está demasiado lejos, y por lo tanto, la preocupación me parece pertinente, de buscar que no se ahógue a las autonomías y más bien que se busque su pleno desarrollo”, dijo la autoridad.

El Gobernador informó que el plan quinquenal se presentará en el mes de abril del próximo año y que tiene estar en base al plan de desarrollo económico trazado por el nivel central, sin embargo, insistió que existe una intencionalidad permanente del gobierno central de vulnerar las autonomías.

Finalmente, la autoridad lamentó que el Gobierno no socializó la Ley 342 que generó todas las dudas sobre las intenciones del nivel central con las autonomías en el país: “Las directrices que emana cada año el Ministerio de Economía donde te dice que se puede hacer o no, es una forma directa de intervenir en las autonomías y estamos luchando permanentemente contra eso”.